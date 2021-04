Algérie: Ghazi Benbouzid plébiscité SG du nouveau parti "Alliance des nationalistes démocrates"

Alger — L'annonce officielle de la création du parti "Alliance des nationalistes démocrates" a été faite, samedi à Alger, avec le plébiscite de Ghazi Benbouzid en tant que Secrétaire général de cette nouvelle formation politique.

Les travaux du congrès constitutif de ce nouveau parti politique ont été marqués par le vote à la majorité des statuts de l'Alliance et l'installation d'ateliers de travail consacrés "au débat de la situation politique et économique actuelle pour sortir avec des recommandations inspirées des propositions formulées par les participants, en vue de participer avec force à la prise de décision et à la construction d'une Algérie nouvelle".

"Face à la situation prévalant actuellement à l'échelle mondiale induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, tous les pays, y compris l'Algérie sont appelés à mobiliser leur capacités humaines et matérielles pour relever les défis posés, notamment dans les domaines, économique et politique, afin de pouvoir opérer un changement radical dans tous les domaines".

Il a insisté, dans ce sens, sur l'importance "d'associer les jeunes et les femmes au processus d'édification nationale et à l'activité politique pour créer un réel défi", soulignant l'importance "d'intégrer le monde de la technologie, des connaissances, et de l'intelligence pour réaliser un développement positif".

Il a rappelé, en outre, "les jeunes compétences dont dispose l'Algérie", lesquelles "ont prouvé leurs capacités et attachement aux constantes nationales, en défendant leurs principes et identité lors du Hirak populaire, s'inspirant en cela des sacrifices de leurs aïeux parmi les moudjahidine et les Chouhada qui ont voué leurs vies pour la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale".

A cette occasion, M. Benbouzid a salué "les efforts consentis par la femme algérienne à travers les différentes étapes historiques décisives pour l'édification d'une Algérie forte, moderne et développée, comme elle avait répondu par le passé à l'appel du devoir national, en apportant tout son soutien aux hommes pour chasser l'occupant français", appelant les militants "à participer en force à la prise de décisions, à travers la formulation de propositions constructives à même de servir l'intérêt national et de consacrer les principes de justice, d'égalité et de démocratie effective".

Par ailleurs, le SG de l'Alliance des nationalistes démocrates a mis avant le rôle pionnier de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) dans le maintien de la paix et de la stabilité du pays, notamment au niveau des zones frontalières, face à la situation difficile sévissant dans les pays du Sahel".

Concernant la participation de sa formation aux prochaines législatives, il a affirmé que la décision "reviendra aux membres du Conseil et au bureau national du parti".