Sénégal: La fête de Pâques encore gâchée par la Covid-19

Cette année, entre la Covid-19 et la conjoncture économique, une saveur assez particulière est notée avec les fêtes de Pâques. Comme lors de la précédente édition, pas de grosses tablées familiales comme à l'accoutumée. Ce petit visiteur encombrant a, de nouveau, chamboulé tous les plans.

A Dieuppeul, chez Marie Louise Ndiaye, les mesures barrières édictées sont très strictes. Gels éparpillés un peu partout dans la maison ainsi que de l'eau de javel qui effleure nos narines. Cette dame d'à peu près 80 ans ne badine pas avec sa santé. Son maître-mot : « il faut donc continuer à protéger les plus faibles ». Ce week-end de Pâques qui, habituellement, était des moments de fêtes et de communion, est devenu pour elle, des jours ordinaires. « Tous les jours se ressemblent, car une fête sans 'Ngalax' ni messes reste sans saveurs », indique Marie Louise Ndiaye. Elle a préféré de commun accord avec son fils médecin de célébrer ces fêtes pascales dans la plus grande sobriété. Elle indique, toutefois, être nostalgique : « la messe me manque beaucoup. Mon papa est mort un jeudi saint, je demandais une messe en son honneur mais depuis deux ans, je ne peux pas le faire. Le lavage de pieds est supprimé à cause de la pandémie. Préparer le 'Ngalax' me manque, car je distribuais à tout le voisinage ».

Traditions empêchées

Comme Noël, la ferveur de Pâques est stoppée par le virus. Chez Jocelyne Ndey, contrairement à Marie Louise Ndiaye, le 'Ngalax' est de la partie mais avec un service minimum. Avec une tenue adaptée, très occupée à distribuer le 'Ngalax', la star du jour nous accorde quelques instants pour répondre à nos questions. Cette année, le modus operandis a changé mais le principe reste le même : « au lieu de partager avec tout le monde comme on faisait habituellement, je me suis juste limitée aux voisins contrairement aux autres années où je donnais à toutes mes connaissances ».

L'heure est à la responsabilité de chacun. Pour elle, pas question de passer les fêtes comme d'habitude. Pour limiter les risques de propagation du virus, elle indique que : « en général, on fête Pâques avec toute la famille. Mais cette année, la famille de ma belle-mère va faire de son côté ainsi que ma famille qui fera pareil. D'habitude, on se réunissait tous ensemble. Cette joie de se retrouver nous manque ».

Comme l'année dernière, les grands rassemblements dans les églises ne sont pas notés. Une expérience radiophonique vient remplacer la donne pour beaucoup. C'est le cas de Marie Louise Ndiaye qui va suivre « la messe via la radio espérance FM ».

Célébrer les fêtes de Pâques tout en respectant les gestes barrières, c'est l'un des grands défis que se sont fixés Jocelyne Ndey et nombreux autres chrétiens du Sénégal dans un contexte où la Covid-19 continue de dicter sa loi. Abdou Khadir SECK