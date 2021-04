Afrique: Ligue des champions africains - Teungueth Fc-Esperance à 16 h : les Rufisquois visent une première victoire

Ce samedi au stade Lat Dior de Thiès (16h), Teungueth Fc et l'Espérance de Tunis se feront face avec des objectifs différents. Le premier voudra sortir de la compétition avec au moins une victoire pour l'honneur, le second déjà qualifié entend gagner pour conserver la première place du groupe (D).

Le match de cet après-midi entre Teungueth Fc et l'Espérance de Tunis au stade Lat Dior de Thiès aura des enjeux différents pour les protagonistes. Eliminé de la compétition après trois défaites et un nul, l'équipe de Rufisque ambitionne de terminer son parcours dans le groupe avec au moins une victoire. Mais les « Espérantistes » ne l'entendent pas de cette oreille ; déjà vainqueurs à l'aller chez eux à Tunis (2-1) et maintenant leaders de leur groupe, ils veulent certainement terminer en tête du groupe afin d'éviter un gros bonnet lors des quarts de finales.

Toute une histoire si l'on sait que Youssouph Dabo, l'entraineur de Teungueth Fc déclare avoir retenu les leçons des défaites enregistrées et compte rectifier le tir au moins dans l'un des deux matches qui lui reste. A commencer par celui d'aujourd'hui face à l'Espérance de Tunis. En conférence de presse d'avant match, hier, les deux entraineurs se sont penchés sur les enjeux du duel avec en toile de fond des ambitions déclinées par chacun.

Et c'est Youssouph Dabo, coach de Teungueth Fc, qui donne le ton, en soulignant que sur les quatre matches et dans le contenu, son équipe a réussi à faire jeu égal avec ses adversaires. « On a essayé de tirer les enseignements des matches que nous avons livrés et on s'est rendu compte qu'à chaque fois on perd sur des détails. Je me dis que c'est une question d'expérience car ces équipes arrivent à marquer même dans les temps faibles alors que nous dans les temps forts on a du mal à marquer malgré les nombreuses occasions qu'on se créées.».

A son avis, c'est une bonne chose pour un club jeune comme Teungueth Fc avec de jeunes dirigeants et de jeunes joueurs. « C'est une première pour nous tous, une expérience enrichissante pour le futur. Contre l'espérance, on va jouer pour gagner puisque c'est le contexte habituel dans un match. Le défi de ce match, c'est de le gagner pour enregistrer notre première victoire dans cette compétition. On va essayer. Le haut niveau, c'est l'efficacité offensive. On fera le bilan global à la fin de cette compétition pour voir ce qui n'a pas marché », a-t-il promis.

L'entraineur de l'Espérance de Tunis, Majdi Traoui, compte terminer ce parcours de matches de groupe sur une note victorieuse car l'objectif pour lui, c'est d'occuper la première place à la fin du parcours. « Teungueth Fc est l'une des meilleures équipes qu'on a rencontrées en phase de poule et sur le plan offensif, elle a de bons joueurs et ils sont dangereux sur les contres ; d'ailleurs le but qu'on a encaissé contre eux l'a été sur balle de contre. C'est une équipe qui peut faire la différence à tout moment. C'est une équipe technique qui joue au football avec de bons éléments au milieu du terrain sans oublier les excentrés de l'attaque. Même en Algérie ils ont fait un bon match en se créant beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas eu de réussite », a indiqué Majdi Traoui. Toutefois, il souligne que le match de Thiès n'a pas beaucoup d'enjeux parce que son équipe est déjà qualifiée même s'il compte bien finir le boulot en gardant la première place du groupe.