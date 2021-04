Gabon: Akewa Accélérateur - Dix Gabonais formés aux métiers des énergies renouvelables et de génie électrique

Akewa Accélérateur vient de former une dizaine de Gabonais aux métiers des énergies renouvelables et de génie électrique. Une formation qui a permis d'outiller les participants à la mise en œuvre des projets liés à l'amélioration de l'accès à l'électricité grâce aux énergies renouvelables.

C'est durant 3 mois de formation théorique(25%) et pratique (75%) et avec un volume horraire de 48h que 10 jeunes gabonais viennent de se spécialiser dans la mise en œuvre des projets liés à l'amélioration de l'accès à l'électricité grâce aux énergies renouvelables.

En effet, c'est dans le cadre de son programme Green Businness (GB) , que Akewa Accélérateur à sélectionner 10 jeunes, en début de mois de janvier dernier, passionnés par les questions d'énergies renouvelables. Et grâce à cette formation, les jeunes pourront installer des systèmes solaires et photovoltaïques. Ils pourront également assurer la maintenance de ces installations qui fournissent une énergie verte.

Les formations se sont déroulées dans les locaux de Akewa Accélérateur situés à Angondje scherko, dans la commune d'Akanda. « Nous tenons vraiment à remercier Akewa Accélérateur pour cette formation qui a duré 3 mois. Elle nous permettra de mieux nous insérer professionnellement », explique Luc.

Pour mémoire, Akewa Accélérateur œuvre depuis 2013 pour la promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et dans le cadre de ce programme de formation. Il est en partenariat avec Solar Box Gabon, Winpartners Gabon, AYOBOLA Lumière DOLLY WINERS des entreprises nationales et internationales d'énergies renouvelables.

L'bjectif à long terme pour Akewa Accélérateur est d'améliorer l'accès à l'électricité dans la Sous-région et de former chaque année 500 jeunes africains en énergies renouvelables et génie électrique.

AA/MTM

Dans la même rubrique