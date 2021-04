Angola: Le pays célèbre la Journée de la paix

Luanda — Les Angolais célèbrent, ce dimanche 4 avril, le 19e anniversaire de la signature des Accords de Paix et de Réconciliation nationale.

Cet événement important, qui a eu lieu et a été célébré, pour la première fois, après la mort du chef historique du plus grand parti d'opposition, Jonas Savimbi, a initié et facilité le processus de réconciliation nationale entre Angolais.

La réalisation de la paix, après 27 ans de guerre, qui a détruit le pays et a coûté la vie à des milliers d'Angolais sur les champs de bataille, dans les champs agricoles, les villages et les villes, a été l'exploit le plus important et l'aboutissement de longues négociations entre le gouvernement angolais et l'UNITA.

C'était donc la fin d'un processus historique et d'une guerre entre frères, qui a commencé en 1975, après le départ des colonisateurs portugais, et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, de manière dure, dans la vie de la majorité des citoyens nationaux.

Les accords de paix et de réconciliation nationale, signés, au nom du Gouvernement, par le chef d'état-major des Forces armées angolaises de l'époque (FAA), le général Armando da Cruz Neto et, du côté de l'UNITA, par le général Geraldo Abreu Muendo "Kamorteiro", alors chef du Haut commandement de ses forces militaires (FALA), a changé le cours de l'histoire de la République d'Angola.

À partir de ces accords, les chefs militaires des FAA et des FALA ont pris les premières mesures pour mettre en vigueur le cessez-le-feu puis ont signé et marqué la cérémonie officielle d'incorporation du personnel militaire dans les Forces armées nationales.

La date du 4 avril 2002 est l'une des plus grandes réalisations du peuple angolais après l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975, car elle a marqué un tournant décisif dans le processus politique et de développement de l'Angola.

En conséquence, le 4 avril a été institué comme férié national et est devenu une référence historique importante dans la lutte du peuple angolais pour sa dignité et la construction d'une société prospère.

Cet événement important, qui a eu lieu et a été célébré, pour la première fois, après la mort du chef historique du plus grand parti d'opposition, Jonas Savimbi, a initié et facilité le processus de réconciliation nationale entre Angolais.

La réalisation de la paix, après 27 ans de guerre, qui a détruit le pays et a coûté la vie à des milliers d'Angolais sur les champs de bataille, dans les champs agricoles, les villages et les villes, a été l'exploit le plus important et l'aboutissement de longues négociations entre le gouvernement angolais et l'UNITA.

C'était donc la fin d'un processus historique et d'une guerre entre frères, qui a commencé en 1975, après le départ des colonisateurs portugais, et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, de manière dure, dans la vie de la majorité des citoyens nationaux.

Les accords de paix et de réconciliation nationale, signés, au nom du Gouvernement, par le chef d'état-major des Forces armées angolaises de l'époque (FAA), le général Armando da Cruz Neto et, du côté de l'UNITA, par le général Geraldo Abreu Muendo "Kamorteiro", alors chef du Haut commandement de ses forces militaires (FALA), a changé le cours de l'histoire de la République d'Angola.

À partir de ces accords, les chefs militaires des FAA et des FALA ont pris les premières mesures pour mettre en vigueur le cessez-le-feu puis ont signé et marqué la cérémonie officielle d'incorporation du personnel militaire dans les Forces armées nationales.

La date du 4 avril 2002 est l'une des plus grandes réalisations du peuple angolais après l'indépendance nationale, proclamée le 11 novembre 1975, car elle a marqué un tournant décisif dans le processus politique et de développement de l'Angola.

En conséquence, le 4 avril a été institué comme férié national et est devenu une référence historique importante dans la lutte du peuple angolais pour sa dignité et la construction d'une société prospère.