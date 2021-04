Angola: Petro dit «adieu» à la Ligue des champions

Luanda — Le Petro de Luanda a été battu samedi, au stade "11 de Novembro", par Horoya de Guinée Conakry, 0 à 1, et n'a aucune chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football.

Camará a été l'auteur de l'unique but du match, comptant pour la 5e journée de la compétition continentale.

Suite à cette défaite, la quatrième dans la compétition, les «tricolores» occupent la dernière position du groupe C, avec un seul point et même s'ils remportent le match final, ils n'ont plus de chance de se qualifier.

Lors du match-aller joué avec le même adversaire, Petro a perdu 0-2.

Malgré la défaite face aux Kayzer Chiefs (0-1), le Wydad de Casablanca mène le groupe C avec 10 points, deux de plus que Horoya et Kayzer Chiefs avec 8 points chacun.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.

Prochain tour du groupe C (dernier)

Wydad de Casablanca x Petro de Luanda

Kayzer Chiefs x Horoya

