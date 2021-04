Angola: Bornito de Sousa lance un projet de repeuplement des mangroves à Lândana

Cabinda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a lancé, ce samedi, dans le village de Lândana, à Cabinda, le projet de repeuplement des mangroves, une initiative qui vise à planter dans le pays un million de ces arbustes, jusqu'en décembre prochain. Au cours de cet acte, le vice-président de la République, accompagné de quelques ministres et étudiants, a planté des palétuviers à l'embouchure de la rivière Chiloango.

A la fin du lancement, Bornito de Sousa a fait appel aux provinces côtières pour préserver l'espèce et augmenter les superficies couvertes par les mangroves.

S'adressant à la presse, le secrétaire provincial chargé de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires à Cabinda, Juliano Capita, a déclaré que le projet était estimé à plus de six millions de dollars et couvre initialement quatre provinces côtières, ce qu'il n'a pas précisé.

Les mangroves jouent un rôle important dans la préservation de diverses espèces végétales et animales, en plus de prévenir l'érosion, car elles fixent le sol dans les zones où elle se produit, empêchant ainsi l'ensablement des plages.

Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, est arrivé ce samedi matin dans la province de Cabinda, où il présidera, dimanche, l'acte central du «4 avril», journée de la paix et de la réconciliation nationale.

