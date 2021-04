Sénégal: Saint-Louis - Programme de développement touristique - La mairie, l'APIX et la BHS signent une convention de partenariat pour réhabiliter le patrimoine bâti privé

Les autorités locales de Saint-Louis et leurs partenaires ont décidé de mettre à exécution le Plan de sauvegarde et de mise en valeur de l'Île de Saint-Louis rendu encore plus urgent aujourd'hui par l'état de dégradation avancé de l'ensemble bâti et urbain.

En effet, la mairie de Saint-Louis, l'APIX et la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) ont signé hier, vendredi 2 avril, une convention de partenariat allant dans ce sens. Cela entre dans le cadre du projet de réhabilitation du patrimoine bâti privé, qui constitue une composante majeure du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa région.

Cette cérémonie de signature de la convention de partenariat et délégation entre la Mairie de Saint-Louis, l'APIX et la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) marque ainsi le lancement officiel des travaux de rénovation de bâtiments relevant du patrimoine bâti privé de la ville tricentenaire. Inscrite dans le cadre du Programme de Développement Touristique de Saint-Louis et de sa région, financé par l'État du Sénégal et l'Agence Française de Développement (AFD) à hauteur de 24 millions d'euros, soit plus de 16 milliards FCFA, et dont l'APIX assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, cette sous-composante vise à rénover 118 unités architecturales inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit en réalité de maisons appartenant à des propriétaires privés et répondant à des critères d'éligibilité architecturaux, urbains et stratégiques.

Le projet proprement dit a été mis en place pour contribuer à un meilleur habitat des occupants, à l'image touristique de Saint-Louis par la valorisation de son patrimoine d'intérêt mondial ; permettre une réhabilitation du bâti en conformité avec le Plan de sauvegarde et de mise en valeur de l'Île de Saint-Louis ; favoriser un certain développement économique mais aussi à contribuer à l'emploi et à la qualification de jeunes dans le domaine du bâtiment et lutter contre la pauvreté.

La phase prioritaire des travaux permettra de réhabiliter 700 m2 de menuiserie, reprendre 1500 m2 de toitures, mettre en conformité 250 mètres de balcons, ravaler 4000 m2 de façades et renforcer une dizaine d'entreprises locales, dans ce contexte de relance économique.

Pour rappel, cet événement a vu la participation de Messieurs Amadou Mansour Faye, maire de la commune de Saint-Louis ; Alexandre Pointier, Directeur Général de l'AFD ; Oumar Sarr, Secrétaire général de l'APIX et de Mamadou Bocar Sy, Directeur Général de la BHS ainsi que les propriétaires de la première phase du Programme