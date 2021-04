Sénégal: Tourisme - L'axe Abidjan - Dakar se renforce

La Côte d'Ivoire et le Sénégal, appartenant tous les deux aux mêmes espaces économiques et financiers (la Cedeao et l'Uemoa), ont décidé de lier les destins de leurs secteurs du tourisme.

A la faveur de la mission qu'a effectuée, du 21 au 26 mars, l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), une convention de coopération a même été signée entre les parties ivoirienne et sénégalaise à travers l'Aspt et Côte d'Ivoire Tourisme afin de formaliser cette volonté commune d'aller ensemble.

Au terme de la mission, le directeur général de l'Aspt, Papa Mahawa Diouf, a animé un point-presse, dans un hôtel à Abidjan-Plateau. « Nous sommes venus rencontrer nos frères ivoiriens du secteur du tourisme en vue de développer notre coopération. Notre sous-région est fortement dépendante du tourisme qui vient de l'étranger, car nous n'avons pas assez développé les flux de départ et d'arrivée de touristes entre nos deux pays et plus globalement au sein de notre espace communautaire. Alors qu'il y a des directives communautaires qui encouragent déjà cette dynamique », a-t-il expliqué.

Hormis cet aspect de coopération à l'échelle des Etats, l'Aspt était aussi à Abidjan pour rechercher des opportunités de business pour les entreprises sénégalaises. Surtout que le secteur du tourisme est en train de relever progressivement la tête après avoir été alité par la crise sanitaire causée par la Covid-19.

« Nous sommes venus en compagnie de plusieurs entreprises du secteur privé sénégalais dans le but que celles-ci présentent à leurs homologues ivoiriennes leurs différentes offres. Tout ceci contribue à vendre la destination Sénégal », a-t-il commenté.

Papa Mahawa Diouf a émis le souhait que Côte d'Ivoire Tourisme effectue une mission pareille au Sénégal pour poursuivre cette dynamique de rapprochement.