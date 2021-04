Cote d'Ivoire: Abobo - L'Ong Actions Ramadan inaugure l'orphelinat Khalid Ibn Walid à Bocabo

L'Ong Actions Ramadan a procédé à l'inauguration de l'orphelinat Khalid Ibn Walid, le samedi 3 avril, ses locaux, à Abibjdan, dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier Bocabo.

La présidente de l'Ong Actions Ramadan, Mariam Dosso, s'est félicitée du fait que son rêve soit devenu une réalité. En effet, dit-elle, ce projet de reconstruction de l'orphelinat Khalid Ibn Walid qui était dans une situation de délabrement très avancé et ce au détriment des tout-petits, n'a été possible que grâce à la levée de fonds de donateurs musulmans et non musulmans.

« Nous avons reçu des dons en numéraire, en nature, en quantités généreuses qui nous permis de réaliser ce que nous pensions impossible », a expliqué Mariam Dosso. C'est pourquoi elle a remercié tous ces donateurs qui ont permis la réalisation de ce joyau architectural constitué d'un immeuble R+2, d'un coût de 78 millions de Fcfa, pouvant accueillir plus de 100 enfants. « Cela me confirme une fois encore que tous les communautés sont liées par un même fil : celui e l'amour de Dieu et du prochain », a conclu la présidente de l'Ong Actions Ramadan.

Ibrahim Diaby, directeur général de Petroci et président du conseil d'administration de la fondation Petroci a, au nom des donateurs, remercié Actions Ramadan pour la réalisation de cette œuvre de portée sociale. Selon lui, leur soutien à la reconstruction de cette infrastructure s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat Alassane Ouattara. Car dit-il, depuis 2018, le gouvernement a décidé que la société Petroci olding réalise quelques actions sociales ce qui va conduire à la création de la Fondation Pretroci qui fait des œuvres sociales.

Il a également remercié les encadreurs avant de les inviter à prendre soin des enfants. « Vous êtes pour eux des pères et des mères », a conseillé Ibrahim Diaby, invitant les pensionnaires de cet orphelinat au travail. « Soyez des élèves modèles »,a-t-il exhorté.

« Cela n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Tous ici présents ou absents par vos prières, vos conseils, votre accompagnement financiers et matériels, avez permis de réaliser un projet de toute une vie. Je dis un projet de toute une vie parce que nous allons donner vie à des vies qui étaient meurtries et désemparées », s'est réjouie, Aissata Camara, présidente du comité d'organisation. A l'en croire, après l'achèvement de cette première partie, l'Ong Actions Ramadan attend 44 millions de Fcfa pour la deuxième partie qui consiste en la construction de 8 dortoirs et une salle de conférence pour la prise en charge des veuves. Car le coût du projet s'élève à 122 millions de Fcfa.

Le secrétaire général de l'orphelinat, Zana Ouattara, a remercié la présidente de l'Ong Actions Ramadan et l'ensemble des donateurs pour leur soutien. Il a indiqué que cet orphelinat compte à ce jour, 158 pensionnaires dont 78 garçons, 55 filles et 25 veuves. M. Zana Ouattara a pris l'engagement de faire un bon usage de cette infrastructure.