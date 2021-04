Togo: D1 - Entente II et ASKO en pole position (Résultats et classement)

La saison 2020-2021 est bien effective ce week-end et est bien lancée au Togo. Pour une première journée dans les deux poules de la compétition, on peut retenir au terme des 8 matches au programme, la victoire intéressante de l'Entente II et ces de l'AS OTR et de Gomido de Kpalimé sur des adversaires et non des moindres (groupe A). Et de ASKO de Kara, de l'ASCK, Ifodjè et Unisport.

A noter qu'en une journée de compétition les flets ont tremblé 16 fois soit une moyenne de deux buts par match.

ASKO-SARA FC 2-0

ASCK - Koroki 1-0

Sémassi - Ifodjè 1-2

AS Binah - Unisport 0-1

Classement

ASKO 3 pts (+2)

Ifodjè 3 pts (+1)

ASCK 3 pts (+1)

Unisport 3 pts (+1)

Sémassi 0 pt (-1)

AS Binah 0 pt (-1)

Koroki 0 pt (-1)

Sara FC 0 pt (-2)