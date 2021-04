Cote d'Ivoire: Énergies renouvelables - Les associations professionnelles du secteur s'engagent à parler d'une seule voix

L'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (Aienr), l'Association des professionnels des énergies renouvelables de Côte d'Ivoire (Aperci) et le Cluster des Pme vertes (Green Cluster Pme Ci) ont affirmé leur engagement à parler d'une seule et même voix.

Cette volonté d'œuvrer ensemble pour défendre leurs intérêts communs et vulgariser les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire s'est matérialisée par le lancement des activités de leur nouvelle organisation dénommée : Plateforme des associations en Enr/Ee.

La rencontre a eu lieu, le 1er avril à la Chambre du Commerce et d'Industrie d'Abidjan, sis au Plateau. « La plateforme que nous lançons aujourd'hui est la voie idéale pour fédérer nos énergies. Nous allons parler d'une seule voix, poser les problèmes de façon solidaire et défendre les intérêts communs.

Elle se donne pour mission essentielle de promouvoir les Pme locales exerçant dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire, vulgariser et développer l'efficacité énergétique, former et renforcer les capacités des membres, favoriser l'accès aux technologies du domaine, sensibiliser les populations sur les énergies renouvelables, développer des partenariats et défendre nos intérêts communs », a expliqué Edi Boraud, président de l'Aienr.

Tout en félicitant les actions du gouvernement en faveur du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables, les responsables de la plateforme, disent attendre encore des actions des pouvoirs publics. « Nous avons besoin du soutien du gouvernement sur les textes politiques de consommation hors-réseau, l'analyse du cadre fiscal et financier, la mise en place des mécanismes de financement et d'un fonds de garantie pour aider les Pme du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique», ont-ils souhaité.

David Achi de l'Aperci est convaincu que leur union va rendre leurs actions beaucoup plus dynamiques et efficaces sur le terrain afin de relever les défis qui s'imposent.

Ces trois associations rappelons-le, ont signé un mémorandum d'entente le 6 février dernier. C'est justement dans cette dynamique de collaboration que les membres ont décidé de présenter officiellement la nouvelle organisation des associations en Enr/Ee et ses objectifs au public.