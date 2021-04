Sénégal: 61ème anniversaire de l'indépendance - Les Forces de défense et de sécurité essentielles à la protection des frontières

Le Sénégal célèbre, demain 4 avril, le 61ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Cette année, la fête sera encore marquée par une levée des couleurs au Palais de la République. Le thème choisi porte sur « Forces de défense et de sécurité et protection des frontières ».

Le Sénégal célèbre, ce dimanche, le 61ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. La fête de l'indépendance sera encore marquée cette année par une levée des couleurs au Palais présidentiel du fait de la Covid-19. La pandémie n'empêche pas néanmoins le développement de l'habituel thème. Cette année, il porte sur « Forces de défense et de sécurité et protection des frontières ». La pertinence du thème se lit à l'heure des conflits asymétriques, mais aussi de la menace cybernétique. « Les frontières déterminent, dans ses diverses dimensions terrestre, aérienne et maritime, l'assise territoriale de l'État et l'espace d'expression de sa souveraineté », souligne un document de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa). Aussi, les notions de frontière connaissent, aujourd'hui, une évolution avec les « frontières virtuelles et de frange frontalière qui ont fait leur apparition avec la menace cybernétique et les dynamiques sociologiques dans les zones périphériques ».

Les frontières constituent, plus que jamais, un fort enjeu de sécurité intérieure et extérieure. « Les forces armées, à cet égard, jouent un rôle de premier plan dans la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des populations et de leurs biens. Cette mission est souvent conduite en coopération avec les États voisins. En cas de crise, un engagement armé peut être déclenché », souligne la Dirpa.

À charge pour l'Armée de Terre de gérer, au quotidien, la protection des frontières terrestres dans le cadre des opérations de sécurisation, avec un effort sur les franges frontalières tandis que la Marine nationale participe à la protection du territoire terrestre à partir de la mer. Cette dernière soutient aussi les opérations menées par les forces terrestres par le « renseignement, l'appui feu et la logistique ». L'Armée de l'Air n'est pas en reste dans la mesure où elle fournit le même appui aux forces terrestres et à la Marine nationale dans la protection des frontières terrestres.

« La protection des frontières maritimes relève prioritairement de la Marine nationale. Celle-ci participe également à la sécurisation du fleuve Sénégal et des eaux intérieures. La Marine nationale est le bras armé de l'action de l'État en mer, mission qu'elle mène en coopération avec d'autres administrations (Environnement, Finances, Pêche, Énergie... ). Au plan de la coopération sous-régionale, diverses cadres existent pour une gestion concertée de la sûreté et de la sécurité du territoire maritime », rappelle le document de la Dirpa.

Les frontières aériennes sont définies en référence aux dispositions de la Convention de Chicago qui font que le Sénégal dispose d'une « souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique qui surplombe son territoire terrestre et maritime ». Aussi, correspondent-elles donc aux « limites de cet espace atmosphérique ». Leur protection relève en priorité de l'Armée de l'Air qui met en œuvre des aéronefs de combat et de soutien et des moyens de surveillance électronique (radars), afin d'interdire tout accès illégal sur le territoire par voie aérienne. L'Armée de l'Air participe également à la police de la circulation aérienne, en liaison avec d'autres administrations publiques et des organisations internationales (Asecna, Oaci).

« La protection du territoire national contre la menace cybernétique constitue une préoccupation grandissante du Sénégal. Dans les Armées, cette mission relève principalement de la Direction des transmissions et de l'informatique des Armées qui met en œuvre, en temps de paix comme en temps de crise, un cadre, des procédures et des moyens de lutte électromagnétiques », selon la Dirpa qui met en exergue le professionnalisme des militaires.

Les franges frontalières sont ainsi devenues des aires d'intérêt éminemment militaire à cause notamment de leurs dynamiques sociales, économiques et sécuritaires qui transcendent les limites territoriales des États. « Parfois sous-administrées et insuffisamment dotées en infrastructures et services publics de base, ces zones sont très vulnérables au banditisme transfrontalier particulièrement tourné vers l'exploitation illicite des ressources naturelles. Par ailleurs, ces zones servent souvent de refuges aux bandes armées, particulièrement engagées dans les trafics illicites », explique le document. Ces franges sont aussi un « terreau fertile à la naissance et à l'expansion de menaces de type asymétrique, notamment le terrorisme jihadiste ».

Groupes d'actions rapides de surveillance et d'intervention

La protection des zones frontalières ne relève pas seulement des Fds. Elle nécessite une implication et une coopération de l'Administration et des populations.

La Gendarmerie nationale, en tant que force militaire ayant des attributions de police judiciaire, n'est pas en reste. Aussi, met-elle en œuvre un nouveau concept d'intervention qui s'appuie sur des unités mobiles et dotées d'une bonne puissance de feu : les Groupes d'actions rapides de surveillance et d'intervention (Garsi). La Gendarmerie participe également à la protection des frontières aux côtés des Armées, dans le cadre de la Défense opérationnelle du territoire (Dot). « Aujourd'hui, les frontières sont considérées davantage comme une passerelle qu'une barrière. Cependant, cette passerelle doit être organisée », exhorte le document qui n'occulte pas le principe de l'intangibilité des frontières inscrit dans la Charte constitutive de l'Oua. D'autres entités des Fds jouent également un rôle primordial dans la protection des frontières. Les points de passage officiels sont tenus par des équipes souvent composées de la Police, de la Douane, des Eaux et Forêts.

Armée 2025, ligne de conduite

Conscient des nombreux enjeux, le Ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, insiste sur la nécessité d'amélioration de la condition militaire, partie intégrante de l'efficacité opérationnelle, de la préparation opérationnelle des forces, de renforcement de nos capacités de renseignement et d'action spéciale, d'acquisition d'équipements majeurs qui demeurent plus que jamais des priorités. Autant d'initiatives que le Gouvernement du Sénégal a compilé dans le format « Armée 2025 ». Selon le Ministre, la deuxième phase de mise en œuvre est très avancée. Mais, même si des acquis remarquables ont déjà été enregistrés, il estime qu'il faut les consolider par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition.