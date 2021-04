Sénégal: Emploi et insertion socio-économique des jeunes - Les grandes annonces du Président Macky Sall

Lors de son discours à la Nation samedi soir à l'occasion de la célébration, dimanche, du 61e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le chef de l'Etat Macky Sall a fait de grandes annonces pour la jeunesse sénégalaise. Dans son message d'une vingtaine de minutes, il a d'emblée tenu à rappeler que la fête de l'indépendance, c'est aussi et surtout celle de la jeunesse, dont l'ambition, la force et la vitalité portent nos espoirs de lendemains meilleurs. « Cette fête, jeunes du Sénégal, vous est spécialement dédiée », a-t-il dit. Et d'ajouter : « je veux qu'elle soit le point de départ de nouvelles réponses à vos besoins en éducation, formation, emplois, financement de projets et soutien à l'entreprenariat ».

Un Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes, le 22 avril prochain

Pour Macky Sall, ces dernières années, en investissant massivement dans la réalisation d'infrastructures lourdes, l'Etat a aussi consacré beaucoup d'efforts et de ressources à la création d'emplois et au soutien à la formation, à l'entreprenariat et aux activités génératrices de revenus pour les jeunes. Mais, admet-t-il, la lutte contre le chômage des jeunes nécessite aujourd'hui un nouvel élan, en raison de la crise économique sans précédent qui affecte tous les pays, développés et en développement.

« C'est pourquoi, chers jeunes, comme je vous l'avais annoncé dans mon message du 8 mars, j'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards de FCFA au moins, sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio- économique des jeunes qui sera issu du Conseil présidentiel que je présiderai le jeudi 22 avril », a-t-il notamment annoncé.

Le chef de l'Etat estime, dans la foulée, que les travaux de ce Conseil vont s'appuyer sur les réalités de nos terroirs, dans un format inclusif associant la jeunesse ouvrière, artisanale, paysanne, entrepreneuriale, sportive, artistique, du secteur informel, des cultures urbaines et des loisirs. « C'est l'objet des consultations préparatoires menées dans nos 14 régions, grâce au soutien de l'administration territoriale et locale, pour établir l'état actualisé de leurs potentialités et contraintes », a-t-il précisé. A l'en croire, le Gouvernement tiendra compte de toutes ces contributions dans le cadre de la formulation d'une stratégie cohérente de territorialisation des politiques et de mutualisation des instruments de promotion de l'emploi, de l'entrepreneuriat et d'insertion des jeunes.

80 milliards de FCFA pour recruter 65 000 jeunes au mois de mai

« Ces instruments seront renforcés en ressources, de même que dans leur gouvernance et leur processus décisionnel. Par souci d'équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 Départements », a souligné le président de la République. Mieux, ajoute Macky Sall, « dans l'immédiat, en soutien à l'emploi et aux ménages, j'ai décidé d'allouer, dès le mois de mai, 80 milliards de FCFA au recrutement de 65 000 jeunes, sur l'ensemble du territoire national, dans les activités d'éducation, de reforestation, de reboisement, d'hygiène publique, de sécurité, d'entretien routier et de pavage des villes, entre autres. Un quota spécial sera réservé au recrutement de 5000 enseignants pour le préscolaire, le primaire, le moyen et le secondaire, y compris les Daaras modernes et l'enseignement arabe ».

Il a, par ailleurs, lancé un appel au secteur privé à se joindre à cette dynamique nationale.

« Ainsi, le gouvernement proposera l'extension de la Convention Etat-Employeurs à la filière de l'agriculture et de l'agro business, pour un objectif de 15 000 emplois à créer, afin de soutenir nos efforts d'autosuffisance alimentaire et de transformation des produits locaux. A cette fin, l'allocation de l'Etat à la Convention passera d'un milliard à quinze milliards de FCFA », a-t-il promis. S.G