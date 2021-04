Sénégal: Lac de Guiers 2 et Eumeu Sène, ce 4 avril - Confirmation du Pikinois ou revanche du «Diato» ?

Eumeu Sène et Lac de Guiers 2 s'affrontent ce dimanche à l'Arène nationale. Le chef de file de l'écurie «Ty Shinger» rêve d'une confirmation aux dépens du champion de Guédiawaye, défait lors de leur dernière confrontation en 2012. Un pari qui ne devrait pas être chose aisée face au poulain de Mohamed Aly, qui piaffe d'impatience de prendre sa revanche sur l'ex-lieutenant de Mohamed Ndao dit Tyson.

Après 2010 et 2012, Lac de Guiers 2 et Eumeu Sène vont, pour la troisième fois, croiser le fer ce dimanche. Vainqueur de la 2e affiche, après le nul insipide de la première rencontre, le chef de file de l'écurie «Ty Shinger» part sans nul doute avec la faveur des pronostics. Toutefois, cette ascendance psychologique ne suffira pas pour venir à nouveau à bout d'un Lac de Guiers 2, qui répète «avoir grandi» et déterminé à prendre sa revanche. Battu à plate couture par Modou Lô, qui lui ravissait en même temps, la couronne de roi des arènes, le Pikinois compte sceller son retour en force dans l'arène.

Après plus de deux décennies dans l'arène, il n'a manifestement pas dit son dernier mot ; d'autant plus que l'âge de retraite des lutteurs est désormais fixé à 48 ans, soit 3 ans de plus. Une victoire permettrait à Eumeu Sène de se relancer dans la course en espérant, peut-être, reconquérir le trône après son règne éphémère. En revanche, une deuxième défaite d'affilée l'enfoncerait dans les profondeurs de l'abysse. Tout porte à croire que les deux protagonistes s'acheminent vers un face-à-face électrique. À l'image d'Eumeu Sène, Lac de Guiers 2 vise le succès pour, à la fois, se venger de son rival pikinois, mais surtout pour confirmer après un succès laborieux lors de son dernier combat contre Boy Niang 2.

En prélude à ce choc, les amateurs auront droit à «une entrée succulente» avec l'affiche Diène Kaïré, le fils de Boy Kaïré, à Modou Anta, le champion de lutte de Thiès. Les deux lutteurs ont une réputation de virtuose et devraient régaler le public ; d'autant plus qu'ils sont tous deux en quête de rachat.

Les combats Eumeu Sène-Lac de Guiers 2 et Diène Kaïré-Modou Anta seront disputés à l'Arène nationale.

Eumeu Sène

« Libérer tôt les amateurs. Confirmer ses propos »

Notre premier combat a été agréable. On s'était donné à fond tous deux. Il y avait la lutte et la bagarre

Fougue de jeunesse, 2e combat. Lac promet un combat intense.

Eumeu Sène m'a devancé dans la lutte

Mais j'ai grandi. Nous nous sommes entrainés.

Boxeur et karaté La bagarre au rv. Rassuré. Promet la bagarre.