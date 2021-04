Sénégal: Macky Sall promet de «nouvelles réponses» à la jeunesse

Dans une allocution télévisée à la veille de la fête nationale, Macky Sall a assuré rester « à l'écoute des pulsions profondes du pays », alors que l'opposition accuse le gouvernement d'être sourd aux demandes primordiales, à commencer par celles de la jeunesse.

Le Sénégal fête ce 4 avril ses 61 ans d'indépendance. Pour la deuxième année consécutive, toutes les manifestations publiques pour célébrer la souveraineté du pays ont été annulées pour cause de Covid-19. Mais une cérémonie de levée de couleurs aura bien lieu au palais de la République dans la journée ce dimanche et le président Macky Sall a fait son habituel discours à la nation hier soir 3 avril.

Dans ce discours d'union et de paix, il a rappelé l'importance du pluralisme dans un pays où il n'y a « pas de place pour le particularisme ». Mais il a surtout consacré son message à la jeunesse. Près d'un mois après les manifestations violentes et meurtrières qui ont secoué le pays suite à l'affaire judiciaire impliquant l'opposant politique Ousmane Sonko, le président sénégalais Macky Sall a promis le dialogue avec l'opposition et de « nouvelles réponses » aux demandes de la jeunesse.

La lutte contre le chômage des jeunes nécessite un nouvel élan. J'ai décidé d'une réorientation des allocations budgétaires, à hauteur de 450 milliards de francs CFA au moins, sur trois ans, dont 150 milliards pour cette année. Ces ressources serviront à financer le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes ; un guichet unique sera installé dans chacun de nos 45 départements. Dénommé Pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, ce guichet servira de cadre d'accueil, de conseil et de financement des porteurs de projets. j'ai décidé d'allouer dès le mois de mai 80 milliards de francs CFA au recrutement de 65 000 jeunes.