Cote d'Ivoire: Accident à Ferkessédougou - Le Premier Ministre exprime la compassion du Chef de l'État aux familles des victimes

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exprimé, le 2 avril 2021 à Ferkessédougou, la compassion et le soutien du Chef de l'État Alassane Ouattara aux familles des victimes du grave accident intervenu sur l'axe Ferké-Ouangolo, le 1er avril dernier, qui a fait 20 morts et une soixantaine de blessés.

« Suite au drame qui est intervenu ici et qui a affligé toute la Nation, le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu nous dépêcher pour venir présenter ses condoléances et celles de la Nation entière aux parents des victimes. Face à un tel drame, le Président se tient à vos côtés pour partager votre douleur et votre peine. Il me charge de vous apporter son soutien et celui du gouvernement », a déclaré le Chef du gouvernement.

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, a annoncé une contribution du Chef de l'État et du gouvernement d'un montant de 21,2 millions de FCFA, soit 500 mille FCFA pour chacune des familles des personnes décédées et 100 mille FCFA pour chaque blessé. Les frais de morgue sont également pris en charge par le gouvernement.

Le porte-parole des victimes, Ibrahim Diaby, a remercié le Président Alassane Ouattara et le gouvernement pour le soutien.

Patrick Achi et sa délégation ont rendu visite aux 13 blessés encore internés à l'hôpital général de Ferké. Là, le Chef du gouvernement a eu un mot de réconfort pour chacun des blessés et adressé ses félicitations au personnel de santé pour la qualité de la prise en charge après ce drame.