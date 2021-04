Mauritanie: Premières dispositions pour vacciner les personnes âgées et les malades chroniques contre Covid-19

Nouakchott — Notre pays entame la prise des premières dispositions pour vacciner les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques contre la Covid- 19. C'est ainsi que le ministère de la Santé a annoncé que les établissements hospitaliers qui relèvent du département commenceront à partir de demain, lundi, les premières dispositions pour vacciner les catégories de personnes âgées de plus de 75 ans et celles de plus de 60 ans atteints de maladies chroniques.

Le ministère a demandé, dans un communiqué dont l'Agence mauritanienne d'information a obtenu une copie, de chaque personne âgée de plus de 75 ans, ou de son représentant de prendre une copie papier de sa carte d'identité et de se rendre au centre hospitalier ou au centre de santé le plus proche afin de l'inscrire sur les listes et lui fixer une date pour lui administrer le vaccin.

En ce qui concerne les patients atteints de maladies chroniques âgées de plus de 60 ans, le ministère de la Santé leur demande d'apporter eux- mêmes ou leurs représentants une copie papier de leur carte d'identité avec une attestation signée par le spécialiste qui en assure le suivi, ou par le médecin- chef de la moughataa où il réside et de se rendre au centre hospitalier ou au centre de santé le plus proche pour être inscrit sur les listes et se voir fixer une date pour le vaccin.

Le communiqué ajoute que sur la base des dates qui seront fixées, les personnes concernées, seront contactées par les équipes en charge de la vaccination, pour venir le jour spécifié et prendre la première dose du vaccin.