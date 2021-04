Mauritanie: Début des examens des concours de l'Olympiade scientifique et du Probatoire

Nouakchott — Les examens des concours de l'Olympiade scientifique et du Probatoire ont commencé dimanche sur l'ensemblr du territoire national.

Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation technique et de la Réforme, M. Ali Silly Soumaré, a visité les centres d'examen de la dernière phase de l'Olympiade des sciences et du Probatoire à Toujounine 1 et Arafat 2 au lycée de garçons 2, lycée arabe et lycée des jeunes filles à Nouakchott.

Au cours de cette visite, le secrétaire général s'est informé sur les conditions dans lesquelles se déroule l'examen et la méthodologie suivie en matière de surveillance.

A l'issue de la visite, le secrétaire général du ministère a affirmé, dans un communiqué à l'Agence mauritanienne d'information, que la visite constitue pour lui l'occasion de voir de près la situation pendant le déroulement de ces deux examens importants aux premières heures de la journée afin de pallier éventuellement aux lacunes qui peuvent survenir.

Il a indiqué que l'examen s'était déroulé de manière satisfaisante et qu'aucun problème n'a été enregistré, ni pour les étudiants ni pour le contenu des questions liées à l'examen. Il a souligné l'importance du concours de l'Olympiade des sciences et du Probatoire, car le premier permet à ses lauréats de recevoir le prix du Président de la République dans les matières scientifiques, tandis que le second aidera les étudiants qui ne remplissent pas les conditions requises pour participer au baccalauréat, de prendre part à ce concours, en particulier les étudiants des Mahadras.

Il est à noter que la compétition de l'Olympiade des sciences a réuni 527 étudiants et qu'après les qualifications, les 12 premiers d'entre eux recevront le prix du Président de la République.

Le nombre de candidats pour le Probatoire a atteint 3161 personnes toutes filières confondues. Ceux qui réussiront pourront participer au baccalauréat cette année.

Le secrétaire général était accompagné lors de cette visite de plusieurs responsables du ministère de l'éducation nationale et des trois wilayas de Nouakchott.