Afrique: Ligue des champions - Phase des groupes - 5e journée-Teungueth FC-EST (2-1) - La bourde de Ben Mustapha !

Une mauvaise sortie du portier « sang et or » a été fatale, conduisant l'équipe à concéder la défaite en C1 africaine après un peu plus d'un an d'invincibilité dans cette épreuve continentale.

Stade Lat-Dior. Teungueth FC bat EST : 2-1. (1-1 à la mi-temps). Buts de Mohamed Ali Ben Romdhane (28') pour l'EST ; Mamou Niang (37') et Baye Djiby Diop (72') pour Teungueth FC. Arbitrage du Camerounais Ngwa Blaise Yuven.

EST : Ben Mustapha, Nagguez, Ben Hmida, Yaakoubi, Badrane, Coulibaly, Ben Romdhane, Benguit (Fadaa 84'), Togui (Khénissi 67'), Khalid (Badri 58') et El Houni.

C'est sous un soleil de plomb que s'est déroulée hier après-midi la rencontre comptant pour la 5e journée de la phase des groupes de la C1 africaine, mettant aux prises le club sénégalais Teungueth FC et l'Espérance de Tunis. Outre le climat chaud, la confrontation d'hier entre les « Sang et Or » et leur hôte sénégalais s'apparentait à une simple formalité. L'EST ayant déjà assuré sa qualification depuis la journée précédente alors que le Teungueth FC a perdu tout espoir de se qualifier aux quarts de finale. Une absence d'enjeu qui, en plus du climat chaud, expliquent l'absence d'occasions nettes durant les 27 premières minutes de jeu. En effet, la première occasion du match a été enregistrée à la 28' et a apporté du nouveau : tirant un coup franc direct bien botté à la limité de la zone des 16 mètres, Mohamed Ali Ben Romdhane logea la balle dans la lucarne. Un joli but qui confirme tout le bien qu'on pense du jeune Ben Romdhane. Un grand est né !

Mais la joie des Espérantistes a été de courte durée. Il a suffi d'un petit moment de relâchement pour que les Sénégalais reviennent dans le match : suite à une action collective, Mamou Niang, d'un retourné, trompa la vigilance de Ben Mustapha, signant ainsi le but d'égalisation (37').

Deux occasions, deux buts : c'est tout ce qu'on peut retenir de cette première mi-temps.

Mauvaise sortie...

Après la pause, les débats ont repris aussi timides que lors de la période initiale. Personne ne donnait l'impression d'être pressé. Toutefois, Togui était à deux doigts de doubler la mise au tout début de la seconde mi-temps, mais au moment de tirer il a été gêné par un défenseur adverse (46'). Le coach « sang et or » a opéré des changements par la suite histoire d'apporter une plus-value à l'animation offensive. En vain.

Du côté adverse, on n'a pas vu grand-chose. Pourtant, les Sénégalais allaient profiter d'une grosse erreur de Farouk Ben Mustapha qui a fait une mauvaise sortie alors qu'il était épaulé par Fousseny Coulibaly et s'est fait tromper par Baye Djiby Diop qui a profité de son mauvais replacement pour loger, de la tête, la balle dans les filets (72'). Une erreur monumentale de Farouk Ben Mustapha qui a coûté la défaite à l'EST après un peu plus d'un an d'invincibilité en C1 africaine. Sa dernière défaite en Ligue des champions remonte au mois de février 2020 au Caire devant le Zamalek.

Bref, deux enseignements à retenir de la sortie de l'EST en terre sénégalaise : le très joli but de Ben Romdhane et la grosse erreur de Ben Mustapha qui pourrait lui coûter sa place de premier gardien.