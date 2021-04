Algérie: Mostaganem - Le Salon régional de l'exportation vise à promouvoir le produit local

Mostaganem — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé dimanche que le Salon régional de l'exportation inauguré à Mostaganem constitue l'un des mécanismes de la nouvelle approche visant à promouvoir le produit local mais aussi les exportations hors hydrocarbures.

Dans une allocution lue par le directeur de la division du suivi et de l'appui des exportations, Houari Abdellatif à l'ouverture du Salon régional de l'exportation et de la promotion du produit local de la wilaya de Mostaganem, M. Rezig a indiqué que l'organisation de cette manifestation économique entre dans le cadre de la nouvelle approche du ministère du Commerce.

A travers les journées portes ouvertes et les ateliers techniques qui s'y tiennent en marge, le Salon permettra de faire connaître aux exportateurs les mesures de facilitations et de soutien offertes par l'Etat dans ce domaine, a souligné le ministre.

"La diversification de l'économie nationale pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures constitue une alternative devant permettre au pays de sortir de sa dépendance des hydrocarbures, d'autant que le marché pétrolier connaît des perturbations lesquelles ont impacté fortement les économies dépendantes des hydrocarbures",a ajouté le ministre, d'où l'impératif, selon lui, d'un travail continu à l'effet de mettre en place les mécanismes nécessaires devant permettre de promouvoir l'ensemble des capacités de production à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale.

Ont pris part à ce Salon, qui s'étale sur trois jours, 54 exposants dont des exportateurs et producteurs dans les domaines de l'industrie lourde et légère, des industries alimentaires et du textile ainsi que nombre d'entreprises et d'intermédiaires à l'export et à la logistique, en plus d'établissements bancaires et des assurances.

Des rencontres B2B devraient être couronnées par la signature de plusieurs conventions de coopération et de contrats d'exportation, ont indiqué les organisateurs.