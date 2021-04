Cote d'Ivoire: Chaîne de valeur du lait - Un plan national de 43 milliards de CFA pour développer la production locale

Un plan national de développement de la chaîne de valeur locale du lait vient d'être validé techniquement par les parties prenantes à son élaboration. C'était au cours d'un atelier organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques, les 30 et 31 mars, au Plateau.

Cet atelier a été présidé par le directeur de cabinet du ministère, Zoumana Méité. Il a précisé que ce plan national est associé au plan d'action détaillé d'un projet dénommé "Mon lait est local" et s'inscrit dans une démarche communautaire.

« Ces différents plans sont l'aboutissement d'un processus de consultation et de concertation initié depuis deux ans par la Cedeao, en application de la politique agricole régionale dans laquelle le lait a été identifié comme l'un des produits stratégiques pour aboutir à la sécurité et la souveraineté alimentaires de notre région », a-t-il expliqué.

En effet, l'Afrique de l'Ouest débourse environ 500 milliards de FCfa par an pour combler le déficit en lait et produits laitiers. « C'est donc pour réduire cette grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur que la Commission de la Cedeao, avec l'appui de partenaires régionaux et internationaux, a lancé cette initiative régionale visant la promotion des chaînes de valeur du lait local », a poursuivi Zoumana Méité.

A l'en croire, le plan national renferme 22 actions prioritaires d'un coût estimé à 43 milliards de FCfa sur une période de dix ans répartis entre le secteur public (20%), le secteur privé (20%) et les partenaires techniques et financiers (60%).

Il devrait permettre d'augmenter de façon substantielle la production locale de lait de 20% à partir de la cinquième année, favoriser la transformation de la production locale dans des conditions d'hygiène et de qualité standard et créer environ 15 000 emplois destinés majoritairement aux jeunes et aux femmes.