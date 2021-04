Bénin: Nouvel incendie au marché international de Dantokpa de Cotonou

Le feu de grande ampleur s'est déclaré ce dimanche de Pâques en début d'après-midi, et a été maitrisé après 6 heures d'intervention des sapeurs-pompiers de Cotonou et environ. 12000 m² sur les 180 000 de superficie du marché sont touchés par les flammes.

Quand on arrive sur les lieux du sinistre, on est saisi par l'odeur âcre du feu qui couve encore sous les décombres. De gros moyens ont été déployés, 61 pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu et protéger le reste du marché. Hangars de fortune, céréales, vaisselles, fils électriques, sacs de sucre, d'une cinquantaine de boutiques sont partis en fumée.

Les propriétaires qui célébraient Pâques à la maison ont été alertés par les réseaux sociaux ou des témoins. Ils ont accouru, mais ils n'ont pu rien faire, rien sauvé devant la violence des flammes. Inconsolables, ils disent tous avoir tout perdu.

Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines et les enquêteurs ne privilégient encore aucune piste. Ce n'est pas la première fois que cela arrive dans ce grand centre d'affaire, très animé et très fréquenté par plusieurs commerçants de l'Afrique de l'ouest et du centre. Les incendies dans ce marché de Cotonou sont récurrents, il y en a eu quatre, sur les cinq dernières années.

Le 25 mars dernier, on a entendu les mêmes lamentations. Six boutiques de friperie avaient totalement brûlées.

Le marché de Dantokpa existe depuis 1963, il n'a jamais pu offrir une sécurité totale à ceux qui l'animent et le fréquentent. Un programme de construction de marchés urbains et régionaux est en cours. Il est prévu un nouveau Dantokpa, hors de Cotonou et plus aux normes.