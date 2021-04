Cote d'Ivoire: Ettrokro - Les droits et devoirs du consommateur d'électricité présentés aux populations

Les populations d'Ettrokro ont été sensibilisées, le 1er avril, à leurs droits et devoirs en matière de consommation d'électricité. Cette sensibilisation qui a été faite par une mission de l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, des chefs coutumiers et religieux.

Ce fut donc une séance d'information, d'éducation et de communication, pour faire comprendre aux populations leurs droits et devoirs en matière de consommation d'électricité. Achi Bessecon Alain Gilles, chef de service, chargé de recours, a donc présenté les droits et devoirs du consommateur d'électricité, tout comme les modes de saisine de l'Anaré-Ci, à travers les moyens mis en place notamment le recours en ligne, téléphonique et physique. Il leur a également prodigué des conseils pour une consommation rationnelle de l'électricité, afin de réduire leur facture d'électricité.

« L'Anaré-Ci assure la préservation des intérêts des usagers du service public de l'électricité et la protection de leurs droits et devoirs par l'arbitrage et la médiation en cas de litige avec le concessionnaire Cie «, a-t-il dit. Puis, d'inviter les populations à recourir à cette structure car, selon lui, ses services sont gratuits.

Présidant la cérémonie, Sahi Bi Gozé Williams, sous-préfet d'Ettrokro, s'est réjoui de la démarche des responsables de l'Anaré-Ci et les a félicités. « Ces missions de proximité sont nécessaires pour que les populations sachent les efforts consentis pour leur bien-être» a-t-il soutenu.