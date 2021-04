Cote d'Ivoire: Honorable Lacina Ouattara alias Lass PR (député de Korhogo commune) - « Mon ambition est de contribuer au succès de cette législature »

L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, la rentrée de la nouvelle législature, respectivement le 31 mars et le 1er avril ont été l'occasion pour Honorable Lacina Ouattara alias Lass PR, député de Korhogo commune de réaffirmer son ambition de contribuer au succès de cette législature.

« Je mesure toute la grandeur de ce lieu qu'est l'Assemblée nationale. J'ai été touché par la solennité du discours du PAN et de la teneur de ce discours. Vous voyez, le Président Amadou Soumahoro nous invite au travail et au respect des différences. Ce sont des valeurs fondamentales pour l'avancement démocratique de notre pays et son développement harmonieux. J'adhère totalement à cet appel et je suis prêt à relever le défi. Il a aussi prôné la paix et cela est important. Sans paix nos régions ne peuvent prospérer. Nous avons grand besoin de cette denrée pour une Côte d'Ivoire que le président de la République a réussi à construire.

Vous m'offrez l'occasion de réaffirmer mon engagement à défendre les intérêts des populations de Korhogo commune et de toute la Nation. C'est une tâche noble qui s'annonce pour nous députés de Côte d'Ivoire. De participer, vous voyez aux prises de décisions importantes qui concernent le bonheur de nos populations. J'ai une pensée respectueuse pour le couple présidentiel pour ce qu'ils font chaque jour pour œuvrer au bonheur des ivoiriens.

Je voudrais les remercier et leur témoigner ma reconnaissance et toute mon affection. Je pense également, en ces moments de grande émotion, à deux grands hommes, mes deux grands frères qui sont partis dans l'au-delà. Je veux parler des deux Premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko.

Ils ont rempli leur mission terrestre et ont servi avec amour les populations aux côtés du Président de la République. Je leur dédie ma participation à cette législature. Et suis prêt à faire à relever les défis pour l'édification d'une Côte d'Ivoire toujours plus forte en faveur des riches comme des démunis ». Je vous remercie.