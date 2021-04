Angola: Le vice-président appelle à la défense de la paix et de l'unité nationale

Cabinda — Le vice-président de la République d'Angola, Bornito de Sousa, a souligné, dimanche, la nécessité pour le pays de défendre la paix et l'unité nationale, afin d'honorer les milliers de jeunes qui se sont battus pour un Angola indivisible, indépendant et souverain.

Bornito de Sousa a tenu ces propos lors de la cérémonie centrale des célébrations des 19 ans de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, 4 avril.

Le vice-président a déclaré que les Angolais valorisent, plus que quiconque, les avantages de la paix et de la stabilité politique et sociale.

Dans son discours, le vice-président a rappelé que près de trois décennies après la proclamation de l'indépendance nationale, et après plusieurs tentatives et accords ratés, le 4 avril 2002 a mis fin à l'une des plus longues guerres fratricides au monde.

L'accord entre le Gouvernement angolais et l'UNITA a donné à l'Angola et aux Angolais une nouvelle chance de vivre, a déclaré Bornito soulignant que l'une des grandes leçons du processus qui a conduit à la paix est que rien d'honorable et de valable n'est accompli sans le moindre engagement, effort et sacrifice.

Lors de l'acte, Bornito de Sousa a découragé la tentation de privilégier les choses faciles, l"'immédiatisme" et la loi du moindre effort.

Cependant, il a indiqué comme objectifs communs et légitimes l'amélioration de la qualité de vie des familles, l'éducation, la santé, les services publics, la répartition équitable du revenu national, ainsi qu'une économie forte, dynamique, développée et diversifiée.

Le vice-président de la République estime que les projets et programmes de l'exécutif contribueront au bien-être, à l'amélioration de la qualité de la vie, l'élévation des indices de développement humain et la création d'emplois, surtout pour les jeunes.

Il a ajouté que certains des projets en cours en Angola auraient un impact sur les pays voisins et dans la région de l'Afrique centrale, comme le cas du terminal maritime de passagers, le quai des ferries, le terminal en eau profonde de Caio et la construction de la raffinerie, dans la province de Cabinda.

Après avoir reconnu les contraintes imposées par la situation financière du pays et la crise de la pandémie de Covid-19, il a exprimé son espoir dans la volonté, la détermination des jeunes et des entrepreneurs.

Il a indiqué le tourisme comme l'un des potentiels de la province de Cabinda, qui possède la forêt de Maiombe, une culture riche, une gastronomie riche, une tradition riche, des sites historiques liés à la lutte de libération nationale.

"En 2022, nous commémorerons 20 ans de paix et de réconciliation nationale", a déclaré le vice-président, indiquant que l'année 2022 sera également marquée par les élections générales et le centenaire de la naissance du premier président angolais, Agostinho Neto.

Cette année, les 19 ans de la Journée de la Paix et de la réconciliation nationale sont célébrées sur tout le territoire national sous la devise "Angola - paix, unité nationale et démocratie".

