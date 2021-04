Algérie: Tebboune - L'Algérie prête à aider et à accompagner les Libyens

Alger — Le Président Tebboune a affirmé, dimanche, que l'Algérie était prête à apporter l'aide et l'accompagnement aux Libyens lors de la prochaine étape du règlement politique et d'édification, rappelant qu'elle n'a eu de cesse d'appeler à l'évacuation des mercenaires et au retrait des forces étrangères de Libye.

L'Algérie "est disposée à apporter l'aide nécessaire à la République de Libye si elle le sollicite pour l'organisation des élections à la fin de l'année, sous l'égide des Nations unies", a déclaré le Président Tebboune lors de l'entrevue périodique avec des médias algériens.

Soulignant que tout ce que l'Algérie a souhaité pour ce pays frère s'est réalisé, notamment le retour au calme et l'organisation des élections, le Président Tebboune a mis en avant la main tendue de l'Algérie "qui s'interdit de nuire aux autres et qui ne cherche +en aucun cas+ à parasiter ces échéances".

Pour le Président de la République, les derniers développements politiques et sécuritaires en Libye "sont très positifs et honorent les Libyens", ajoutant que l'Algérie "est prête à accompagner le peuple libyen dans tous les domaines, tant économique et social que médical et éducatif".

Cependant, a-t-il ajouté "l'Algérie considère les pays avec lesquels elle partage des frontières, à l'instar du Niger et du Mali, en tant que pays frères et tout ce qui leur est nuisible l'est pour nous aussi".

Par ailleurs, le Président Tebboune a félicité "les frères nigériens d'avoir fait échouer la tentative de déstabilisation de leur pays", affirmant que "l'Algérie demeure en contact permanent avec le président élu Mohamed Bazoum".