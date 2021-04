Afrique: Mani Sapol - « C'est ma dernière saison, après je dirai au revoir au football »

Mani Sapol annonce l'imminence de la fin de sa carrière. Le footballeur international togolais qui évolue actuellement à l'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK) a confié ce weekend ce sera sa dernière saison.

En juin, Mani Sapol compte raccrocher. Le joueur de l'ASCK a confié à la presse dimanche, en marge de la rencontre de son club face à Koroki, qu'il dispute sa dernière saison en tant que footballeur.

« C'est ma dernière saison. Après je dirai au revoir au football » a-t-il confié aux médias.

A bientôt 30 ans, le milieu de terrain pense arrivé le moment d'arrêter.

"Bien-sûr j'arrête ! ça fait un bout de temps que je joue ce ballon. J'ai essayé de jouer le plus longtemps possible. Aujourd'hui il est de bon ton que je raccroche et je penses que c'est le bon moment" indique l'ancien joueur de Dacia (Moldavie).

Mani Sapol a joué dans plusieurs pays notamment la Libye (Al Ittihad), l'Algérie (CA Batna), la Moldavie (Dacia). Depuis 2017 il est rentré au Togo où il a d'abord porté les couleurs du Dynamique Togolais (DYTO) avant de partir à l'ASCK en 2019. Il va visiblement terminer sa carrière dans le club de Kara. Mais avant de tout raccrocher, il a un dernier désir.

"J'ai essayé de ramener mes jeunes à être un peu plus conscients, à travailler plus et à me donner un titre à la fin de ma carrière qui sera bientôt en juin" a-t-il ajouté.