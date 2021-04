Cote d'Ivoire: Action de solidarité - Bruno Koné remet les dons du Chef de l'état aux chrétiens de Katiola et Korhogo

Le ministre Bruno Nabagné Koné a procédé à la remise des dons en vivres et non vivres, du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, à la communauté chrétienne catholique de Katiola. C'était le jeudi 1er avril 2021, au diocèse de la capitale du Hambol.

L'émissaire du Président de la République a indiqué que le Chef de l'État voudrait, par ce geste, traduire sa solidarité envers les pensionnaires du petit séminaire de Katiola et à l'ensemble des chrétiens de la région, qui sortent d'une période de pénitence et de dévotion et qui s'apprêtent à célébrer la Pâque.

Le porte-parole des récipiendaires, l'administrateur diocésain, Coulibaly Gninnantchinni, a remercié l'illustre donateur et son émissaire pour leur soutien constant à la communauté chrétienne de Katiola et formulé des prières à leur endroit.

À Korhogo, c'est le centre Caritas qui a servi de cadre à la rencontre entre Bruno Koné et la communauté chrétienne de la cité du Poro. Là, il a également remis les dons du Président et transmis ses encouragements aux responsables du centre Caritas pour leurs œuvres en faveur des familles démunies et les personnes vulnérables.