Cote d'Ivoire: Tottenham - Aurier a tardé à faire son test Covid, Mourinho agacé

De retour en Angleterre après avoir participé aux deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022 avec la Cote d'Ivoire, Serge Aurier n'était pas du groupe de Tottenham qui a joué contre Newcastle dimanche à l'occasion de la 30è journée de Premier League (2-2).

Auteur d'un but marqué et trois passes décisives délivrées en deux matchs avec les Eléphants, l'ancien Parisien aurait pu enchaîner avec les Spurs. Et s'il ne figurait pas sur la feuille de match, c'est parce qu'il a tardé à faire son test au Covid-19, tout comme son coéquipier belge Toby Alderweireld. Une attitude qui a déplu à José Mourinho, l'entraîneur de Tottenham.

« Ils n'ont pas fait les tests à temps pour participer à la séance d'entraînement jeudi, pas même vendredi. Ils ne l'ont fait qu'hier (samedi) », a-t-il déploré devant les médias. « Les joueurs qui ont atterri à Londres mercredi après les matchs internationaux et ceux qui ont joué à Londres, comme dans le cas des Anglais, ont passé le test et ils ont pu s'entraîner jeudi, vendredi et samedi. Je ne veux pas parler d'indiscipline. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est ce que c'est », a ajouté le technicien portugais.

Loin d'être titulaire incontestable à son poste, Serge Aurier a-t-il encore perdu des points ?