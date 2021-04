Afrique: Ratification de la ZLECAF par la RDC - Jean-Lucien Bussa plaide et emporte l'adhésion des Sénateurs !

Après son premier baptême de feu devant les Députés Nationaux, à la chambre basse du Parlement, c'était le tour, pour Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre sortant au Commerce Extérieur, de convaincre les Honorables Sénateurs et de répondre à leurs différentes préoccupations autour du projet de loi portant ratification de l'Accord de la Zone Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en RD. Congo.

Du 1er au 2 avril 2021, deux jours durant, dans la salle de plénière du Sénat, Bussa était devant les élus des élus. Il est intervenu en deux étapes dont la première consistait à auditionner leurs préoccupations et autres suggestions et la seconde s'articulait autour de la la réplique, lors de la plénière du vendredi 2 avril 2021. Au tout début de son intervention, Jean-Lucien Bussa a reconnu la pertinence des interventions des Sénateurs, lors ce débat constructif qui a conduit à une analyse rigoureuse et systématique de l'Accord de la ZLECAF. Il a promis de soumettre au Gouvernement toutes les exigences des Sénateurs afin que grâce à cette adhésion à la ZLECAF, la RD. Congo profite des opportunités pour mettre fin au paradoxe sempiternel de l'économie congolaise marquée par d'immenses potentialités alors qu'en réalité, les populations croupissent dans la misère sous une économie exsangue qui, visiblement, peine encore à prendre de la vitesse pour sa transformation structurelle.

Statistiques et défis à relever

D'entrée de jeu, le Ministre sortant en charge du Commerce Extérieur a précisé que le retard de développement économique de la RDC par rapport à d'autres économies du monde est dû au fait de la contribution de la RDC au commerce mondial évalué à 0,07% et son niveau de PIB/Hab à 562 dollars par habitant, selon des statistiques produites en 2019.

"Nous sommes tout en étant d'accord sur les multiples défis à relever et sans lesquels notre économie tardera de prendre l'élan du développement souhaité à savoir principalement : le défis de la connectivité du pays à l'interne et à l'externe, l'intégration économique nationale, le développement des infrastructures de base, l'accroissement de l'offre énergétique, une fiscalité incitative, un système financier avec un marché financier attractif et propice à l'entreprenariat, le défi de développement agro-industriel, la relance de l'industrie de transformation, le développement d'une économie compétitive, la fin de l'insécurité dans le pays, l'amélioration de la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la diversification économique", a-t-il déclaré.

Ces défis exigeront, pour sa part, de procéder à la définition et la mise en œuvre des politiques économiques ambitieuses, cohérentes et réalisables de sorte à transformer ces défis en opportunités en vue d'une économie forte, compétitive et résiliente.

Secteurs promoteurs de la relance économique

Poursuivant ses propos, Jean-Lucien Bussa, Ministre reconduit au Commerce Extérieur trois fois successivement, a noté qu'il existe près de 11 secteurs qui favoriseront la relance et la propulsion de l'économie du pays. Il s'agit de l'agriculture et forêt l'élevage et pêche, les mines, les hydrocarbures, les infrastructures, les industries, l'électricité, les banques, le transport, les télécommunications et, enfin, le tourisme.

Cependant, il estime que les études et investissements à déployer dans ces secteurs seront fonction des politiques économiques et sectorielles à mener en mettant au cœur de ces dernières, l'intérêt supérieur de la Nation, conformément au crédo exprimé par l'actuel Chef de l'Etat Congolais et Président en exercice de l'Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la volonté politique maintes fois exprimée, depuis toujours par l'ensemble des animateurs de la chambre haute du Parlement ainsi que tous les congolais.

Enfin, ayant le vidé l'essentiel des préoccupations émises, les Sénateurs ont adopté le projet de ratification de cet Accord portant sur l'adhésion de la RD. Congo à cette zone de Libre-échange économique continentale dont l'Assemblée Nationale, selon les usages réglementaires, se chargera de transmettre, dans les meilleurs délais, à la signature du Chef de l'Etat, pour promulgation.