Tunisie: Volleyball | Coupe de Tunisie - Demi-finales - EST-CSS en finale, ce vendredi

L'Espérance, sans opposition à Kélibia, le CSS l'a échappé belle à Sidi Bou Saïd.

Les deux ténors, pour la deuxième fois de suite, en finale de l'épreuve.

L'apothéose de la saison 2020-2021 mettra aux prises l'Espérance de Tunis et le Club Sfaxien ce vendredi. Une finale inédite et le spectacle devra être assuré entre deux formations qui se sont imposées en déplacement, respectivement face au COKélibia et à la Saydia.

Si la qualification des «Sang et Or» était attendue, celle des Clubistes de Sfax l'était beaucoup moins, d'autant plus qu'ils étaient confrontés à la Saydia, l'une des spécialistes de la coupe, connue pour être difficile à manier à domicile. Le succès sfaxien fut obtenu au terme d'une rencontre palpitante et haute en couleur qui s'est soldée par une victoire au tie-break : 24-26, 25-13, 26-24, 21-25, 15-9.

Les protégés de Noureddine Hfaeïdh sont bien décidés de sauver leur saison après la perte du titre de champion.