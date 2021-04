Burkina Faso: Kolgwéogo du Zoundwéogo - Divers biens et plus de 100 millions F CFA récupérés en quatre ans

Le secrétaire général des Kolgwéogos du Zoundwéogo, Idrissa Tondé, a noté plusieurs succès à l'actif de son groupe.

Le groupe d'autodéfense Kolgwéogo de la province du Zoundwéogo a organisé, le samedi 3 avril 2021, à Manga, une assemblée générale. La cérémonie a été l'occasion pour la structure de faire le bilan de leurs actions durant la période 2017-2020.

Créer le 13 avril 2015, le groupe d'autodéfense Kolgwéogo de la province du Zoundwéogo, s'est résolument engagé contre l'insécurité et les actes de banditisme au niveau local. A son actif, il a enregistré plusieurs succès dans le domaine. Le bilan concernant la période 2017-2020 a été présenté à la population, le samedi 3 avril 2021, à Manga, lors d'une Assemblée générale (AG).

Selon le secrétaire général du groupe, Idrissa Tondé, le numéraire subtilisé par le biais de l'escroquerie et du vol et qui a été récupéré et remis à leurs propriétaires s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Ces données, a-t-il précisé, sont le résultat des missions opérées dans les sept communes de la province du Zoundwéogo que sont Bindé, Béré, Gogo, Guiba, Gom-Boussougou, Nobéré et Manga. Outre la liquidité, divers biens ont été saisis des mains de bandits et de voleurs puis rétrocédés à leurs propriétaires.

Il s'agit des animaux comme les bœufs, les chèvres, les moutons, les ânes et les porcs, de la volaille, des moyens de déplacement à savoir des vélos et des motos, du matériel de construction comme les agrégats, des biens usagers tels que des pagnes et des portables et des stocks de céréales. A ces saisies, s'ajoutent des opérations ayant permis de retourner à leurs familles, des enfants victimes de trafic. Le secrétaire général du groupe Kolgwéogo du Zoundwéogo a également mentionné la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il a noté, à ce titre, l'arrestation de voleurs et de consommateurs de stupéfiants qui ont été remis à la police et la gendarmerie.

Des décédés dans le rang

Dans le point de leurs actions contre l'insécurité, Idrissa Tondé a déploré aussi la perte d'un des leurs le 1er novembre 2019, à Dindéogo dans la commune de Gon-Boussougou. Il a confié que ce dernier a été victime de tirs de « terroristes » qu'il tentait de démasquer et d'appréhender. Mais, la traque qui s'en est suivie, avec la mobilisation de la population à leur côté ainsi que de leurs frères d'armes des régions du Plateau central, du Centre-Nord, de l'Est et du Centre-Est, a permis l'arrestation des collaborateurs des agresseurs.

La « bande » a, par la suite, été neutralisée avec le concours des forces de défense et de sécurité. Toutefois, en plus de ce décès, a souligné M. Tondé, le groupe a perdu deux Volontaires de défense pour la patrie(VDP), partis prêter main forte pour lutter contre le terrorisme, à Fada N'Gourma. Le président du comité d'organisation de l'AG, le chef de V2, a félicité les membres de son équipe pour le résultat engrangé sur le terrain. « Il y a quelques années, nos villages n'étaient pas si paisibles, mais présentement nous pouvons nous réjouir de retrouver la quiétude », a-t-il fait remarquer.

Présent à la cérémonie, l'initiateur du premier groupe Kolgwéogo du Burkina, Rassam Kande Naaba, s'est montré reconnaissant de l'engagement et des succès remportés par les Kolgwéogo du Zoundwéogo durant la période 2017-2020. Il a également rappelé le bien-fondé des groupes d'autodéfense citoyens tout en invitant ses pairs à éviter les travers qui peuvent ternir leur image. Rassam Kande Naaba a, du reste, sollicité la compréhension et l'accompagnement de l'Etat à leur initiative. « Les voleurs et les bandits ne peuvent pas et ne doivent pas dicter leur volonté aux honnêtes citoyens et notre rôle est d'aider à les en empêcher afin que règnent la paix et la quiétude dans les villages et les concessions », a-t-il souligné. L'AG des Kolgwéogos du Zoundwéogo a connu la participation de plusieurs groupes venus de divers horizons du pays.