Cote d'Ivoire: Marie Laure Tohouri (Responsable des programmes MESSI) ! « C'est un conducteur pour introduire quelques éléments du dialogue parents-enfants. »

« Comment parler de sexualité aux adolescents et jeunes ?» C'est le guide pratique mis à la disposition des parents. Il a été présenté par l'Ong Mission des jeunes pour l'Education la Santé la Solidarité et l'inclusion (Messi) et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci) qui mettent en œuvre le projet Educasso.

Mme Tohouri Marie Laure, responsable des programmes à l'Ong Messi parle dans cet entretien de l'ouvrage de 36 pages qui vise à renforcer les capacités de parents afin de combler leur déficit de formations et d'informations.

Vous venez de lancer le guide pratique sur « Comment parler de sexualité aux adolescents et jeunes ? » A quel besoin répond ce guide ?

Ce guide répond à un besoin qui a été formulé par les parents qui ont été longtemps accusés d'avoir démissionner dans leur rôle d'encadrement des enfants. Dans tous les échanges que vous avez sur l'éducation des enfants, ce sont les parents qui sont les premiers accusés. On dit généralement qu'ils ont tous démissionné et abandonnées les enfants au profit d'Internet et de la télévision qui éduquent les enfants. Les parents ont donc pris consciences de tout cela. Il vrai qu'on n'encadre plus suffisamment les enfants comme on devrait le faire, mais qu'avons-nous pour leur donner et comment nous pouvons nous y prendre.

A travers le guide, on essaie d'apporter des techniques et des stratégies pour les aider à mieux encadrer les enfants. C'est vraiment un guide, ce n'est pas un document scientifique qui comporte tous les éléments de façon exhaustive mais c'est un conducteur pour introduire quelques éléments du dialogue parents-enfants.

Comment s'est faite l'élaboration de ce guide ?

L'élaboration du guide a suivi quelques étapes, il y a des thématiques qui ont été identifiés. Il en a eu plusieurs, mais il fallait choisir des thématiques qui nous semblaient pertinents. C'est vrai que tous les sujets sont pertinents mais pour un document de ce volume, il fallait retenir quelques-uns. Nous avons initié un atelier avec des organisateurs de la société civile, quelques partenaires financiers et des structures étatiques telles que, la direction de la pédagogie de la formation continue qui est aussi en charge de l'implémentation de l'ECS en Côte d'Ivoire. Ensemble, on a essayé d'identifier des sujets qui pourraient être retenus dans le cadre de ce guide.

En plus, il y a eu ce processus lié au choix des différentes tranches d'âges. On ne les a pas choisis de façon aléatoire, ce sont des tranches d'âges qui ont été identifiées en amont par l'UNESCO dans l'élaboration de ces principes directeurs parce qu'il faut dire que l'implémentation de l'ECS en Côte d'Ivoire est adossée à un ensemble de principes directeurs élaborés par l'UNESCO. A l'intérieur de ces principes, on a des tranches d'âge identifiés et nous en avons tenu compte pour les associer et les faire correspondre aux différents sujets qui pourrait être abordés.

Le contenu du guide est-il aussi diversifié ?

C'est vrai que le titre indique de façon explicite la sexualité donc comment parler de sexualité aux adolescents, les jeunes ? Mais le contenu est plus diversifié en termes de sujet. On parle de la promotion du genre en famille, de l'éducation des enfants. L'hygiène corporelle est un sujet aussi abordé ainsi que la puberté. Et ce, pour que le parent soit déjà informé sur ce sujet avant d'encadrer les enfants. Lors de l'apparition des premières règles, il y a des petites filles qui pensent que c'est à la suite d'une blessure qu'elles ont des tâches de sang. Parfois, elles sont traumatisées, elles courent toute de suite vers les centres de santé. Mais quand les parents ont pris soin de lui dire qu'à une certaine période de la progression de son développement, il aura un tel phénomène qui va se produire, l'enfant n'est plus effrayé dès l'apparition des premiers signes. Si elle est à l'école, elle pourrait aller tranquillement à l'infirmerie et des orientations lui seraient données pour ne pas qu'elle soit traumatisée.

Dans le passage à la puberté, il y a des petits garçons qui sont parfois surpris par ce phénomène. Croyant qu'ils ont fait pipi au lit alors que c'est un phénomène naturel qui se produit dans leur vie. Il faut que les parents se préparent à ce phénomène. Si cela n'est pas fait, ce sera l'angoisse au niveau de l'enfant parce qu'il pense qu'il est différent des autres. Il faudrait donc le rassurer et le mettre en confiance que ce qui lui arrive n'est qu'un passage.

Comment se fera la diffusion de ce guide ?

La diffusion va se faire de deux manières. Il y a la version physique qui sera diffusée et distribuée auprès de nos partenaires, des organisations de la société civile, les partenaires financiers et techniques, les structures étatiques au niveau des différents ministères (éducation, santé, famille et de l'enfant). Dans une 2ème phase, nous allons procéder à la distribution de la version numérique qui va se faire en ligne. Avec cette option, on aura une plus large audience que nous allons toucher. Nous voulons rendre ce document consultable sur le web pour que son contenu soit le plus largement consulter.

Notre souhait, que ce guide qui est un outil de communication soit utile dans les rapports, entre les parents et les enfants. Et qu'il aide à améliorer l'encadrement des enfants par les parents. Que les parents encadrent leurs enfants en prenant conscience qu'ils ont besoin d'eux. Les enfants ont besoin d'informations mais il faut que les premières personnes qui leur donnent ces informations soit les parents avant que le monde extérieur ne les influence.