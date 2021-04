Cote d'Ivoire: Elimination du travail des enfants - L'OIT et l'UA lancent l'année internationale

L'OIT et l'UA lancent l'Année internationale pour l'élimination du travail des enfants ouvrant la voie à une plus grande collaboration entre les parties prenantes en Afrique.

« L'Union africaine (UA), en collaboration avec l'Organisation internationale du travail (OIT), a lancé l'Année internationale pour l'élimination du travail des enfants en Afrique par un événement virtuel de trois heures mercredi », rapporte un communiqué de l'Oit, en date du 1er avril 2021, dont Fratmat.info a reçu copie.

Le lancement a fourni une plateforme pour les parties prenantes africaines et multiples pour discuter des progrès et des lacunes restantes dans la lutte contre le travail des enfants sur le continent.

Les États membres des Nations unies ont renouvelé leur engagement avec l'adoption de la résolution 72/327 des Nations unies qui déclare 2021 Année internationale pour l'élimination du travail des enfants.

En 2021, la communauté mondiale qui lutte contre le travail des enfants et le travail forcé doit relever les défis posés par la COVID-19 et, accélérer les progrès vers les cibles des ODD en 2025 et 2030.

En Afrique, le lancement régional de l'Année internationale pour l'élimination du travail des enfant s a marqué un appel à passer de l'engagement à l'action en vue de la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de la cible 8.7 des ODD.

Dans une série d'interviews, de vidéos et de présentations, les partenaires à la pointe de la lutte contre le travail des enfants ont discuté de leurs interventions individuelles et de leurs plans sur la manière dont ils entendent contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de l'Union africaine.

"Le Plan d'action décennal de l'Union africaine est ambitieux et réalisable. Sur 10 ans (2020-2030), nous allons tous travailler ensemble pour protéger les droits de tous, y compris des enfants impliqués dans le travail des enfants. C'est à nous de construire l'avenir de notre continent", a déclaré la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, S.E. Amira El Fadil.

Alors que déjà un enfant africain sur cinq travaillait en 2016, l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le continent devrait pousser davantage d'enfants à travailler. En effet, on estime qu'une augmentation d'un point de pourcentage de la pauvreté entraîne une augmentation d'au moins 0,7 point de pourcentage du travail des enfants. La situation générale est très préoccupante pour les familles, les employeurs et les travailleurs en Afrique.

"Nous devons protéger les droits des enfants et encourager leur retour à l'école. Le plan d'action décennal de l'Union africaine doit être mis en œuvre à tous les niveaux pour favoriser le développement du continent et protéger les droits des enfants", a déclaré Guy Ryder, Directeur général de l'OIT.

Les panélistes ont reconnu la complexité et l'ampleur du problème en Afrique et ont discuté des différents types de solutions, existantes ou envisagées, allant de l'accès à une éducation de qualité pour tous, l'accès à la protection sociale, l'accès à un travail décent pour les adultes, l'extension de la couverture des services de base et la sensibilisation.

"L'événement d'aujourd'hui est une démonstration de la volonté politique existante et de l'engagement réel à mettre fin au travail des enfants en Afrique", a déclaré Mme Cynthia Samuel-Olonjuwon, sous-directrice générale et directrice régionale de l'OIT pour l'Afrique, qui a appelé les gouvernements, les partenaires sociaux et les autres organisations à allouer les budgets nécessaires à la mise en œuvre des principales priorités politiques identifiées.

"Cela ne doit pas être considéré comme un coût. Il s'agit d'un investissement. Un investissement dans la création d'un meilleur avenir pour tous", a-t-elle poursuivi.

Partageant son expérience, Dibou Faye, un militant du travail des enfants du Sénégal, a appelé les parties prenantes à redoubler d'efforts dans la lutte contre le travail des enfants dans les communautés pour un avenir meilleur.

"Je travaille depuis l'âge de 7 ans, je ne suis jamais allée à l'école et à l'âge de 13 ans, un mari a été choisi pour moi. Aujourd'hui, des enfants sans éducation signifient une société sans évolution ; le travail des enfants détruit les rêves, étouffe les talents et accroît la pauvreté", a-t-elle déclaré.

L'événement a réuni les ministres chargés du travail et de la protection sociale en Afrique, des représentants des commissions économiques régionales, des organismes continentaux tels que les commissions de l'UA et le Parlement panafricain.

Outre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cinq pays, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Éthiopie, le Malawi, le Cameroun et le Rwanda, ont décrit un certain nombre d'interventions et de mécanismes institutionnels existants, de programmes et d'étapes clés, ainsi que des projets pilotes.

Discutant de la manière de mieux aborder le dialogue politique et de renforcer les mécanismes existants, les parties prenantes, dont le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, le président de l'Alliance 8.7. et des représentants de l'UNICEF et de la FAO, ainsi que le lauréat du prix Nobel Kailash Satyarthi, ont souligné l'importance de soutenir le plan d'action de l'UA et ont appelé à des engagements plus forts.

"Je vous appelle aujourd'hui à contribuer à la lutte contre le travail des enfants en vous engageant à agir cette année et au-delà", a déclaré le musicien congolais Lokua Kuanza.

Les membres de la communauté des donateurs ont présenté de multiples interventions à travers l'Afrique ainsi que leurs projections et leurs promesses pour 2021 et au-delà. Il s'agit notamment de projets de l'OIT tels que le projet Clear Cotton au Mali et au Burkina Faso, qui est financé par l'Union européenne, et le projet Accelerating Action for the Elimination of Child Labour in Supply Chains in Africa (Accel Africa), financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Le représentant du Département du travail des États-Unis a présenté leur contribution de longue date à l'élimination du travail des enfants en Afrique par le biais d'un certain nombre de projets nationaux, régionaux et mondiaux. Le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale a présenté son projet sur le travail des enfants au Ghana et son initiative pour l'élimination du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao en Afrique de l'Ouest.

"Avec la vaste expérience et l'expertise de l'OIT, nous savons ce qui fonctionne ! Nous savons aussi ce qui ne fonctionne pas ! Il est maintenant temps d'agir ! Il est temps de mettre à l'échelle ce que nous avons réalisé à travers des projets pilotes et des interventions", a déclaré Samuel-Olonjuwon.

Les parties prenantes et les individus au niveau régional, national et organisationnel ont été encouragés à s'engager en identifiant les actions concrètes qu'ils prendront d'ici décembre 2021 pour aider à mettre fin au travail des enfants. La date limite de soumission des engagements est fixée au 15 mai 2021. Dans le cadre de la campagne 2021, les dirigeants sont invités à documenter leurs efforts et leurs progrès tout au long de l'année au moyen de vidéos, d'interviews, de blogs et de récits d'impact.

Dans le cadre des prochaines étapes, le ministre du Travail de la République d'Afrique du Sud, S.E. Thembelani Thulas Nxesi, a annoncé que la Conférence mondiale sur le travail des enfants de 2022 se tiendra pour la première fois en Afrique, et sera accueillie par l'Afrique du Sud.

"Avez-vous conscience que ces chiffres que vous nous avez donnés aujourd'hui sur les enfants travailleurs ne sont pas de simples statistiques, mais des enfants ? Ces statistiques représentent de vrais enfants qui sont très probablement sur le chemin du travail, qui travaillent effectivement ou qui reviennent d'heures de dur labeur au moment où nous parlons. Les enfants d'Afrique et du monde ont les yeux rivés sur vous pour savoir comment vous définissez notre avenir", a déclaré Stacey Fru, une enfant activiste d'Afrique du Sud.