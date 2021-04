Congo-Kinshasa: Kin Elenda - 500 millions USD pour réduire l'exclusion socio-économique dans les zones urbaines

Le Projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa, également connu sous le nom de « Kin Elenda », va bénéficier d'un financement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale pour renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine et améliorer l'accès aux infrastructures et aux services dans la capitale rd-congolaise. Ce financement alloué par l'Association internationale de développement (IDA) ouvrira ainsi des perspectives socio-économiques à la population kinoise.

Le projet dont le financement comprend un crédit et un don de l'IDA d'un montant de 250 millions de dollars chacun, profitera aux habitants les plus vulnérables de Kinshasa en améliorant l'approvisionnement en eau et en augmentant la résilience du réseau électrique, en particulier grâce au recours à des énergies renouvelables, renseigne le communiqué de presse du Groupe de la Banque mondiale en RDC.

Grâce à cela, plus de deux millions de personnes, dont 51 % de femmes, bénéficieront directement de meilleurs services, avec par exemple des raccordements à l'eau courante dans les logements, une moindre exposition aux inondations et la création d'espaces verts dans les quartiers de Kisenso, Ndjili, Matete et Lemba.

Il sied de préciser que toutes les composantes du projet viseront à atténuer les inégalités entre les sexes, au moyen d'activités destinées à améliorer la situation socio-économique des femmes et à réduire les violences de genre.

« Kin Elenda contribuera à résoudre les difficultés d'accès aux services de base et à réduire l'exclusion socio-économique dans les zones urbaines. Il s'attaquera aussi aux problèmes d'exposition aux aléas climatiques, qui affectent déjà Kinshasa et sont autant d'obstacles à un développement urbain durable », explique Jean-Christophe Carret, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, le Burundi, l'Angola et Sao Tomé-et-Principe.

Par ailleurs, pour combattre les conséquences de la pandémie de COVID-19, Kin Elenda cherche enfin à protéger les pauvres et les personnes vulnérables et à préserver leurs moyens de subsistance en « reconstruisant en mieux », selon une démarche qui s'attache à favoriser une reprise inclusive et accroître la résilience au changement climatique.

Le projet appuiera également l'amélioration de la planification urbaine et la génération de recettes, participant ainsi au renforcement des services et de la gouvernance. En outre, grâce à des investissements dans l'entretien des infrastructures, des activités d'inclusion sociale et l'élargissement de l'accès à la formation professionnelle, le projet entend accroître le revenu des personnes vulnérables tout en stimulant la croissance et la productivité dans les secteurs prioritaires.

« Compte tenu des immenses défis auxquels la ville doit faire face, ce projet ouvrira la voie à un engagement à plus long terme de la Banque mondiale à Kinshasa, dans le cadre d'une série d'opérations dont le but est d'améliorer les conditions de vie des 9 millions de pauvres qui y vivent », précise Meskerem Brhane, responsable du pôle Développement urbain, résilience et foncier en Afrique de l'Est et australe à la Banque mondiale.

Fondée en 1960, l'Association internationale de développement (IDA) est l'institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète. Elle accorde des dons et des prêts à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis.

Un des principaux bailleurs de fonds des 76 pays les plus pauvres de la planète, l'IDA a soutenu depuis sa création, des activités de développement dans 113 pays. Ses ressources bénéficient concrètement à 1,6 milliard de personnes.