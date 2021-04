Angola: Les cours préscolaires reprennent ce lundi

Luanda — Les classes dans l'enseignement préscolaire recommencent lundi 5 avril, après un an d'arrêt, suite au Covid-19, dont les premiers cas ont été signalés dans le pays en mars 2020.

Dans la province de Luanda, 350 établissements de l'enseignement préscolaire rouvrent les portes pour accueillir les enfants.

Après la réévaluation des mesures de prévention et de contrôle de la propagation du virus et de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays, les autorités ont opté pour le retour des classes dans ce sous-système d'enseignement (crèches et jardins d'enfants).

Dans un décret présidentiel rendu public le 26 mars, l'Exécutif a déclaré que la mesure de réouverture concernait les établissements d'enseignement publics et privés du système de l'enseignement national, mais aussi les établissements d'États étrangers et les écoles internationales qui fonctionnent en Angola.

Ce décret autorise également l'ouverture de réfectoires, seulement pour les enfants et le personnel scolaire.

