Congo-Brazzaville: Recherche agronomique - L'Institut national doté de deux serres aménagées

Le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac), a fait un don de serres aménagées à l'Institut national de la recherche agronomique. L'objectif étant de faciliter la multiplication des plants en vue de mettre à la disposition des agriculteurs du matériel de qualité et en quantité.

Réceptionné par le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki, l'ouvrage dont le coût global des travaux est estimé à 21.165.000FCFA, a été mis à la disposition du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le 3 avril à Brazzaville.

« En plus des appuis que nous apportons au profit des acteurs agropastoraux et halieutiques, nous avons jugé nécessaire d'appuyer également la recherche agricole. Outre ces serres, nous allons réceptionner prochainement pour l'institut un laboratoire in vitro », a indiqué le coordonnateur du Pdac.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussou Mavoungou, a, après réception du don, invité les bénéficiaires à en faire bon usage afin de promouvoir le développement agricole.

Satisfaite du don, la directrice de la zone de recherche agronomique de Brazzaville, Otabo Françoise Romaine, a souligné que « c'est une grande joie pour nous de recevoir ce don car, nous avions des difficultés pour travailler. Notre aliment de base, le manioc est souvent menacé par la mosaïque. Ces serres nous permettront d'acclimater nos plantes avant de les mettre à la disposition des agriculteurs ».

« Les travaux ont montré que les plantes qui sortent du laboratoire biotechnologique s'expriment mieux que les boutures pris sur un champ », a-t-elle poursuivi.

L'institut national de recherche agronomique a pour missions d'organiser, conduire et exécuter toute recherche fondamentale et appliquée, visant la promotion du développement agricole dans les domaines des productions végétale, animale et halieutique, ainsi que des technologies alimentaires et agroindustrielles.