Congo-Brazzaville: Photographie - La 1ère édition de Kokutan'Art se tiendra du 20 au 24 avril à Brazzaville

Organisées autour du thème « L'Afrique en face », les Rencontres internationales de photographie et d'auteur de Brazzaville (Kokutan'Art) visent à promouvoir la création et la production photographique contemporaine du continent.

Initié par le collectif Mbongui art photo, Kokutan'Art se veut aussi une plateforme de création et d'expression des photographes d'Afrique et du Congo. Pour Lebon Zed, responsable de ce collectif et promoteur de l'événement, l'Afrique centrale regorge des photographes talentueux qui ne demandent qu'à s'exprimer et elle est avide des rencontres photographiques panafricaines, susceptibles de stimuler son développement et son exportation à l'international. « Kokutan'Art s'inscrit donc dans un élan de promotion. Le rendez-vous permettra aux photographes et partenaires d'échanger leurs expériences et d'émettre des réflexions sur l'avenir de cet art sur le continent », a-t-il fait savoir.

Pour sa première édition, Kokutan'Art réunira plus d'une dizaine de photographes, en provenance de plusieurs pays, à savoir : le Congo, Cameroun, Gabon, Mali, Sénégal, Togo, la République démocratique du Congo et la France. Parmi eux, on compte : Mirna Kintombo, Robert Nzaou, Baudoin Mouanda, Pierre Mans, Armel Mboumba, Bunny Claude Massassa, Nathalie Guironnet, Francis Kodia, Godelive Kasangati, Moussa John Kalapo, Jacques Do Kokou.

Au nombre des activités retenues pour agrémenter cette rencontre figurent des expositions, ateliers, conférences-débats et une projection documentaire. Et en raison de la pandémie de Covid-19 qui restreint de grands rassemblements, les activités se dérouleront en présentiel et en ligne. De ce fait, les participants hors du Congo interviendront uniquement à distance.

L'exposition-photo multi artistes qui lancera l'événement sera l'occasion de découvrir l'étendue du talent artistique de différents photographes africains. Plusieurs thèmes nourrissent la vitrine qui reste à découvrir. Gastronomie, préservation du patrimoine culturel, respect des droits de la femme, éclosion du secteur informel, tradition, identité, passé, dictature...

Les différentes conférences prévues à l'occasion de la 1e édition du Kokutan'Art se dérouleront à l'Institut français du Congo de Brazzaville. Ces moments d'échanges s'articuleront autour de plusieurs thèmes, notamment : la pratique de la photographie à Brazzaville, la photographie et le droit d'auteur, la photographie africaine, photographie et vie des collectifs en Afrique.

En outre, les séances de projection des films documentaires sur la photographie auront lieu aux ateliers Sahm. Le but étant d'initier le grand public au regard et à la pratique de cette discipline.

A deux semaines de la tenue du festival, l'équipe organisatrice travaille pour que cette première édition soit une réussite et elle rassure que tous les préparatifs vont bon train. « Au stade actuel, nous pouvons dire que tout est au point pour que l'événement ait lieu. Aussi, nous sommes ouverts aux structures, mécènes... qui aimeraient bien soutenir dans l'organisation de ce festival photo, premier du genre au Congo », a souhaité Lebon Zed.