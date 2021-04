Congo-Brazzaville: Tournoi de football de jeunes Congo-France en visioconférence

À l'initiative de l'Association Développement Relations Nord Sud, (ADRNS), un tournoi Congo-France « Adrns For Child » est organisé en visioconférence en accord avec les institutions sportives des deux pays. Il opposera en virtuel Pointe-Noire au Congo et Saint-Denis en France.

En temps normal, la fin de semaine de Pâques ouvre le début de tournois de football traditionnels de jeunes. Mais, cette année encore le coranavirus empêche leur tenue.

De ce fait, le samedi 10 avril, de 11 h à 13 h 30, les enfants des localités de Pointe-Noire au Congo, et ceux de Saint-Denis en France, partageront leur passion pour le football.

Pour cette journée de rencontres virtuelles, il s'agit de détecter des talents et de sensibiliser les jeunes à la santé et au bien-être par le moyen du sport. Les organisateurs prévoient de sélectionner 22 enfants de 10 à 14 ans par pays, soit au total 44 participants pour 3 équipes de garçons et une équipe de filles.

En lieu et place des surfaces de réparation se substitueront, entre autres, des règles de jeu en application de quizz et de défis relatifs au ballon rond. Les coach seront présents pour encourager les participants et les inciteront à se surpasser. Les professionnels de la santé distilleront également des conseils de la pratique du sport au service du développement et de la paix.

« Pour ce joli moment de solidarité entre le Congo et la France, explique Maureene Ondono, vice-présidente ADRNS for the child, le but est de lever les fonds pour la création d'une académie de sport au Congo qui accueillera les enfants les plus démunis, encadrés en étroite collaboration avec le personnel de santé local».

Un jury de trois membres, présidé par un parrain, remettra une attestation de participation en rapport avec la sensibilisation au sport et à l'alimentation. Des médailles/diplômes récompenseront les jeunes lauréats.

ADRNS, avec sa branche enfance, souhaite accompagner l'enfant pour qu'il soit en mesure de donner le meilleur de lui-même. Car, estiment ses statuts, "chaque enfant a des droits et nous œuvrons pour les défendre, en France où nous sommes domiciliés, comme à l'étranger, en se basant sur la Convention internationale de Genève relative aux droits de l'enfant de 1989".

L'édition « ARDNS For Child » sera reconduite les années à venir en respect des mesures sanitaires.

Bande annonce du tournoi

https://www.youtube.com/watch?v=KGsgaFEQJPU

ADRNS

Adresse : 4 Cité croix Saint Simon

78100 Saint Germain-en-laye

Mail : contact@adrns.org

Site : www.adrnsforthechild.com