Congo-Brazzaville: Covid-19 - Le CSI Saint-Kisito soutenu par l'ambassade de France

A l'occasion de l'achèvement d'un projet de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19 financé par l'ambassade de France à hauteur de 2,8 millions de FCFA, François Barateau a effectué un déplacement le 31 mars au Centre de santé intégré (CSI) de Saint-Kisito de l'Ordre de Malte, à Makélékélé, dans le premier arrondissement de Brazzaville, pour se rendre compte de la capacité de riposte de cette structure.

Six mois durant, ce projet a permis de conduire des campagnes de sensibilisation communautaire auprès de 13.000 habitants de Makélékélé aux enjeux des gestes barrières et aux modes de contamination, ainsi que de renforcer les capacités de riposte du Centre de santé intégré de Saint-Kisito à la pandémie de Covid-19. L'appui de l'ambassade de France a par ailleurs permis la rénovation de la bâche à eau du CSI, qui garantit le respect des mesures d'hygiène, l'achat de matériel médical de lutte contre les épidémies et d'équipements de protection individuelle, indispensables aux personnels de santé qui sont les premiers remparts contre la pandémie.

« Parce que la santé mondiale est un bien commun, la France en a fait l'une des priorités de sa politique de développement international. La pandémie de covid-19 affecte, sans exception, tous les pays et nous rappelle plus que jamais notre devoir de solidarité les uns envers les autres. C'est pourquoi, depuis plus d'un an, la France se tient pleinement aux côtés des décideurs publics comme des acteurs de terrain investis dans la prévention et la riposte à la pandémie, afin de répondre ensemble aux défis de cette crise multidimensionnelle engendrée par la covid-19 », a déclaré l'ambassadeur de France, François Barateau en présence de l'administrateur-maire de Makélékélé, Edgard Bassoukissa et du directeur du CSI Etienne Pedeau.

Ainsi, ce soutien apporté depuis six mois au Centre de santé intégré de Saint-Kisito s'inscrit dans le cadre de l'appui continu sur la durée, de l'ambassade de France à la lutte contre la Covid-19 en aidant le Congo à améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaires.