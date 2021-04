Afrique: CAF-C1 - Pas de quarts de finale pour Mazembe

C'est un début d'année 2021 catastrophique pour le football congolais en Afrique. Après les Léopards de la RDC éliminés à la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le TP Mazembe n'a pas accédé en quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Le Tout-Puissant Mazembe ne disputera pas les quarts de finale de l'édition 2021 de la C1 africaine. Les Corbeaux de Lubumbashi ont été battus, le 2 avril, au stade du 5 juillet d'Alger par CR Belouizdad d'Algérie, par deux buts à zéro, en cinquième journée de la phase des groupes (B) de la Ligue des champions d'Afrique. C'est dans les dix dernières minutes de la partie que l'équipe coaché par Pamphile Mihayo Kazembe a craqué, en encaissant coup sur coup les deux buts, d'abord à la 84e minute par Amir Sayoud, et ensuite à la 86e minute par Youcef Bechou. Pour cette rencontre, Mazembe n'avait pas droit à l'erreur, au risque d'être éliminé dès la cinquième journée. Ce qui était redouté, c'est ce qui est arrivé.

Avant la rencontre, l'entraîneur Mihayo connaissant l'enjeu du match, en dépit de l'absence de certains joueurs importants : « On a préparé ce match correctement, sachant bien que ce sera comme une finale pour les deux équipes. Nous nous préparons pour faire mieux, c'est à dire arracher les points. Les absents (Ndlr), ce sont des joueurs importants pour l'équipe, mais il y en a d'autres. Il faut juste leur donner confiance à travers des consignes et je pense qu'ils vont faire la bonne chose ». Ainsi, le onze des Corbeaux s'est composé du gardien de but Malien Ibrahim Mounkoro, et dans le champ, Godet Masengo, Tandi Mwape, Kabaso Chongo, Arsène Zola (qui revenait des Léopards victorieux des Scorpions de la Gambie en 6e journée des éliminatoires de la CAN, le Camerounais Cédric Martial Zemba Ikong, Christ Kinsangala (remplacé à la 56e minute par Nicolas Kazadi), Isaac Tshibangu (remplacé à la 55e minute par Gondry Sudi Bibombe), Joël Beya (remplacé à la 79e minute par Chico Ushindi wa Kubanza), Philippe Kinzumbi et Adam Bossu Nzali.

Du côté de Belouizdad, on a retrouvé dans la composition de départ le gardien de but Moussaoui, et dans le champ, Nessakh (remplacé à la 90e minute par Benderrouya), Bouchar, Keddad, Boulekhoua, Mrezigue, Tarikat (remplacé à la 58e minute par Amir Sayoud et buteur), Draoui, Bakir (remplacé à la 58e minute par Selmi), Bellahouel (remplacé à la 73e minute par Gasmi) et Belkhir (remplacé à la 73e minute par Youcef Bechou et buteur).

Mazembe est éliminé à la phase des poules après avoir inscrit un seul but (de Trésor Mputu) en cinq rencontres, trois défaites et deux matchs nuls, dernier du groupe à une journée de la fin de la phase des groupes avec points, derrière Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud (13 points), CR Belouizdad (6 points) et Al Hilal du Soudan (4 points). Dans le live du match sur le site web officiel du club, on peut lire : « Il est trop facile d'en imputer la responsabilité au seul coach Mihayo, lequel a travaillé de son mieux avec des joueurs bien éloignés du top niveau et des anciens qui n'ont plus la force de renverser le cours du jeu. C'est sur ce constat qu'il faut rebâtir un nouveau Mazembe ». L'heure est donc à la reconstruction du club dirigé par l'homme d'affaires et politicien Moise Katumbi Chapwe.