Congo-Kinshasa: Vie des partis - La DPP désapprouve l'attitude du cardinal Ambongo vis-à-vis de Félix Tshisekedi

Les membres de la DPP ont dénoncé, au cours d'une rencontre avec les professionnels des médias organisée le 2 avril à Kinshasa, l'attitude qu'ils qualifient de négative du cardinal Fridolin Ambongo.

Les membres de la Dynamique pour la paix (DPP) ont porté à la connaissance des médias , au cours de cette conférence de presse, le contenu de la lettre ouverte qu'ils ont adressée au cardinal Fridolin Ambongo dont l'objet est : halte à la haine ; tous dans la même direction pour le développement de la RDC.

Dans cette correspondance lue par le coordonnateur de la DPP, Joseph Godé Kayembe, président de la Lizadeel, les membres de cette structure de la société civile expriment leur désapprobation face à l'attitude négative que le chef de l'Eglise catholique de Kinshasa affiche vis-à-vis de la personne du président de la République et de son action , nonobstant sa prédisposition d'ouverture dont il fait montre à l'égard de tous , sans exclusion aucune.

Ils rappellent dans la même lettre que le chef de l'Etat s'était, de son propre gré, engagé à accompagner le cardinal Ambongo lors de sa création en tant que cardinal par le pape. "Cette prédisposition protocolaire, que vos prédécesseurs n'ont pas bénéficié , mérite d'être souligné car les présidents qui se sont succédé à la tête de notre pays depuis son indépendance n'ont manifestement pas démontré leur respect vis-à-vis de la charge qu'assume un cardinal", c'est en ces termes qu'ils se sont adressés au cardinal Fridolin Ambongo.

Ils ont fait savoir également que dans ses faits et gestes , le président de la République a toujours manifesté son ouverture vis-à-vis de l'institution qu'est l'Eglise catholique comme un des acteurs majeurs du développement dans notre pays . Cependant, dénoncent-ils, les déclarations, actions et réactions du numéro 1 de l'Eglise catholique, qui selon eux, traduisent la haine et s'érigent en obstacle contre la vision du chef de l'Etat. Ils soulignent notamment sa posture non engagée pour accompagner l'instauration de la gratituité de l'enseignement fondamental voulue par le chef de l'Etat et recommandée par la Constitution de la République, sa position indécise concernant la mise en place de l'Union sacrée, son attitude d'hostilité, emprunte de duplicité vis-à-vis du peuple Kasaien, son antipathie à l'égard des Kasaiens .

Et pourtant, notent les auteurs de cette correspondance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a manifesté son engagement pour le peuple et sa foi en tournant souvent vers le Seigneur. Cela, ajoutent-ils , exprime sa volonté de servir Dieu dans sa charge au sommet de l'Etat.

Ils attirent l'attention du cardinal Fridolin Ambongo qu'en sa qualité de serviteur de Dieu, il est le mieux placé pour comprendre que, mener un combat en empêchant le chef de l'Etat de travailler pour le bien être du peuple congolais, c'est aller à l'encontre du plan divin pour la RDC.

Pour les membres de la DPP, la grandeur de notre pays et l'immensité du travail qu'il faut abattre pour emmener le peuple au bonheur et à la prospérité, obligent que ses fils les plus élevés en dignité apportent chacun sa pierre à l'édifice, dans un élan de solidarité et de complémentarité pour bâtir le Congo nouveau, où il fait beau vivre et où chaque citoyen trouve son compte .