Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi nomme Dieudonné Bolengetenge secrétaire général du parti Ensemble pour la République

Depuis lundi 5 avril 2021, le Président de l'Ensemble pour la République vient de réaliser un grand pas dans la mise en place de son parti politique qui, officiellement, a été reconnu par le Ministère de l'Intérieur, depuis le 10 novembre 2020.

Moïse Katumbi Chapwe a, en effet, nommé au poste de Secrétaire Général du parti, l'Honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, Député National et qui, jusque-là, est le Président du Groupe parlementaire MS-G7 à l'Assemblée Nationale. Désormais, il va s'installer et prendre à bras-le-corps le poste de plaque tournante qu'occupait le Feu Pierre Lumbi Okongo, décédé le 14 juin 2020 de façon brusque et impromptue. Ainsi, les choses sérieuses au sein de l'Ensemble pour la République vont-elles prendre de la vitesse avec la désignation dans les prochains jours, des animateurs des organes centraux du parti ainsi que des Coordonnateurs Provinciaux afin d'accélérer l'implantation du parti à travers le pays et enregistrer les adhésions des masses pour faire face aux enjeux électoraux à l'horizon 2023.

ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE

Le Président Moïse Katumbi Chapwe appuie sur l'accélérateur

Il nomme le Secrétaire Général du parti

Après la regrettable disparition, le 14 juin 2020, de Feu M. Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, le Président Moïse Katumbi de Ensemble pour la République a pris le temps de faire son deuil et de murir sa réflexion.

Son parti politique ayant été officiellement reconnu par le Ministère de l'Intérieur le 10 novembre de l'an dernier, et levant le voile sur la suite des évènements, le Président Moïse Katumbi nomme l'un des fidèles collaborateurs du défunt au poste de Secrétaire Général, en la personne de l'Honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, Député National et jusque-là Président du Groupe parlementaire MS-G7 à l'Assemblée Nationale.

Derrière cet acte formel, le signal qu'envoie le Président Moise Katumbi à ses partisans est on ne peut plus clair : les choses sérieuses du parti vont prendre de la vitesse. L'on devrait s'attendre à ce que divers organes centraux du parti soient très prochainement pourvus de leurs animateurs et que les coordonnateurs provinciaux soient connus pour accélérer l'implantation du parti à travers le pays, les adhésions des masses qui attendaient ce moment avec une certaine impatience, les activités diverses en rapport avec les objectifs poursuivis et les préparatifs inévitables des prochaines compétitions électorales.

Quant à l'heureux promu, il y a lieu de dire qu'il s'agit d'homme expérimenté justifiant d'un parcours qui a été très remarquable, depuis plusieurs années, sur la scène politique RD. Congolaise.