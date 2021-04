Congo-Kinshasa: 7e ART - « The cost of cobalt », un documentaire sur les méfaits de l'extraction du cobalt en RDC

Le film a été réalisé par les cinéastes Robert Flummerfelt et Fiona Lloyd-Davies, avec le soutien du Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Dans les zones d'extraction de cobalt du Katanga en République démocratique du Congo, explique-t-on, des bébés naissent avec d'horribles malformations congénitales. Selon des recherches publiées dans le journal médical The Lancet et ailleurs, fait-on savoir, l'extraction du cobalt, la fusion et d'autres pratiques industrielles connexes dans la région polluent l'environnement et contaminent les personnes travaillant dans les mines ou vivant à proximité. Les conséquences sur la santé sont désastreuses, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants qu'elles portent.

En effet, indique-t-on, des scientifiques et des médecins découvrent de plus en plus de preuves de la pollution de l'environnement due à l'exploitation minière industrielle, qui, selon eux, peut être la cause d'une série de malformations, allant de la fente palatine à certaines malformations si graves que les bébés sont mort-nés. « The cost of cobalt » présente les médecins traitant les enfants affectés et les scientifiques qui mesurent la pollution.

Plus de 60% des réserves mondiales de cobalt, rappelle-t-on, se trouvent en RDC et ce minéral est essentiel pour la production de batteries de voitures électriques, ce qui peut être la clé de la réduction des émissions de carbone et du ralentissement du changement climatique. « Le cobalt fait peut-être partie de la solution mondiale au changement climatique, mais dans ce film, nous nous demandons: est-il juste que la prochaine génération du Congo paie le prix de sa santé ? Beaucoup espèrent que plus le monde comprendra la situation difficile, plus la pression sera exercée sur l'industrie ici pour trouver des solutions », expliquent les auteurs du film.