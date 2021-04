Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi s'est entretenu avec l'ambassadrice de la Grande Bretagne en RDC

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience, le 2 avril, à la Cité de l'Union africaine, Mme Emily Maltman, ambassadrice de la Grande Bretagne en République démocratique du Congo (RDC).

L'échange entre les deux personnalités a tourné autour de l'appui que le Royaume Uni entend apporter à la RDC dans ses efforts visant à réduire les conflits armés dans sa partie est. C'est ce qu'a révélé à la presse, au sortir de l'audience, la diplomate britannique qui a également indiqué avoir abordé avec le chef de l'Etat la nature de la collaboration qu'entend imprimer son pays avec l'Union africaine sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi notamment sur les questions de changement climatique et économique d'après covid-19. « Nous allons continuer à collaborer sur ces questions et c'est important que les efforts de l'Etat congolais soient appuyés et accompagnés par la communauté internationale », a indiqué Mme Emily Maltman.

Et d'ajouter que la Grande Bretagne va poursuivre son appui en RDC en termes d'assistance technique et de suivi du programme de stabilisation de sa partie est. Outre cela, le Royaume Uni entend également apporter, au plan social, sa collaboration sur les questions liées à l'éducation en général et des jeunes filles congolaises en particulier.

Abordant la problématique du changement climatique en perspective de la tenue cette année du prochain sommet sur le climat (COP 26) prévu en Grande Bretagne, la diplomate britannique a indiqué que l'une des priorités de ces assises est d'améliorer l'accès au financement pour soutenir le programme de lutte contre le changement climatique, assurer l'adaptation à ses effets vicieux, sauvegarder les forêts et promouvoir l'investissement dans les énergies renouvelables.