Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme - Les femmes du ministère de l'Aménagement appelées à plus de travail

La gente féminine de ce ministère a clôturé en beauté, le 1er avril, en la salle Garamba de l'immeuble Paul Panda Farnana, la journée internationale des droits de la femme par une matinée de réflexion et d'échange d'expériences autour du secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde Wa Masinga, habillé pour la circonstance en tenue portée par toutes les femmes de son administration.

Au cours de cette journée de réflexion, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire a invité les femmes de son secteur à travailler davantage pour la réussite de la réforme de l'aménagement du territoire qui a déjà produit deux importants outils, à savoir la politique nationale et le projet de loi sur l'aménagement du territoire. « Vous devez lire et comprendre les contours de ces deux documents », a-t-il insisté.

Tout en faisant savoir aux femmes qu'elles doivent mettre en évidence leurs compétences et œuvrer pour leur promotion. « La fonction que vous femmes vous devez occuper n'est pas un cadeau. Il faut travailler davantage. J'invite chacune d'entre nous à reconnaître les compétences de leadership et le potentiel des femmes, à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire, ce qui nous rapprochera de l'équité hommes-femmes. Surmonter les inégalités dans nos territoires et induira une meilleure santé, ainsi que le développement socioéconomique égalitaire et la prospérité pour tous en RDC ».

Il a, par ailleurs, souligné que le gouvernement et les administrations restent déterminés « à œuvrer pour que les femmes puissent évoluer dans leurs carrières et accroître leur potentiel en matière de leadership. Avec les outils de planification spatiale de l'Aménagement du territoire, nous y parviendrons ».

Dans le même ordre, la directrice des ressources humaines, Mme Bénédicte Ngunza, a martelé que l'égalité prônée par les femmes n'est pas un cadeau mais plutôt un mérite. « L'égalité que nous prônons n'est pas un cadeau mais nous devons nous battre pour mériter tout ce qui ressort de droit de la femme. En cette raison, elle mérite sa place en fournissant beaucoup d'intelligences et de capacités qui déterminent sa compétence. D'où, la femme doit s'adapter en exploitant ses facteurs intellectuels, afin de mériter sa lutte, de conquérir l'égalité professionnelle et sa légalité ».

Les femmes doivent occuper les postes de décisions

Conseillère administrative au cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire, Mme Suzy Badjoko a plaidé pour que les femmes puissent occuper les postes de décision. « La femme doit occuper les poste de décision, il ne faut pas baisser les bras. Vous n'aurez pas ce poste en cadeau. Nous devons nous mettre au travail dans un ensemble harmonieux autour du secrétaire général qui restera ouvert pour booster le leadership féminin au sein de son administration.»

Dans un témoignage poignant qui a retenu l'attention de toute l'assistance, Mme Thérèse Kapinga, conseillère chargée d'études, planification, suivi et évaluation des projets au cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire a partagé son expérience de vie qui fait d'elle une femme déterminée et battante qui a su mettre en évidence ses capacités pour se frayer un chemin en dépit de tout ce qu'elle a vécu comme brimades et humiliations.

Infirmière de profession, Maguy Kapinga a, pour sa part, axé son intervention sur la sexualité en milieu professionnel. Elle a appelé les femmes à faire valoir leurs compétences et non le sexe.