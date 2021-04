Maroc: Mme Bouchareb - 99 pc du territoire de l'Oriental couverts par les documents d'urbanisme

Oujda — La quasi-totalité du territoire de la région de l'Oriental, précisément 99 pc, est couverte par les documents d'urbanisme, grâce à un effort exceptionnel déployé pour accompagner le développement de la région, a affirmé, lundi à Oujda, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb.

Cet acquis constitue une opportunité de grande importance pour l'encouragement de l'investissement et la création d'emplois, a estimé la ministre lors d'une réunion de travail tenue au siège de la Wilaya de l'Oriental, en ouverture d'une visite de terrain de Mme Bouchareb dans la région.

Cette réunion, tenue en présence notamment du wali de la région, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, des gouverneurs des provinces de Jerada, Figuig et Guercif, du vice-président du Conseil de la région de l'Oriental et du président du Conseil communal d'Oujda, vise la mobilisation des différents acteurs intervenant dans ce secteur en cette période de relance après la crise liée à la pandémie de la Covid-19.

A cette occasion, Mme Bouchareb a relevé les efforts d'amélioration des indicateurs territoriaux dans le secteur de l'urbanisme et d'aménagement du territoire, à travers la simplification des procédures et le traitement des dossiers en suspens, totalisant, au niveau de l'Oriental, 457,52 millions de dirhams (MDH) d'investissements.

Il a également été procédé à la résolution des problèmes liés à l'aménagement de lotissements, ce qui a bénéficié à des projets d'un investissement global de 460 MDH, a-t-elle souligné.

Concernant le domaine de l'habitat et de la politique de la ville, le ministère de tutelle a lancé, entre 2003 et 2020, de nombreux chantiers d'un coût global de 10,57 milliards de dirhams (MMDH), dont 4,7 MMDH apportés par ce département (44 pc), a ajouté la ministre.

Le territoire de la région de l'Oriental se distingue par sa position géographique importante, ses atouts diversifiés et uniques, ses potentialités et ses compétences humaines, ce qui lui permet de devenir un axe de développement, un rôle nécessitant l'adoption des principes de la planification stratégique durable, un pilier essentiel pour l'encadrement du développement et de la solidarité entre les territoires, a noté Mme Bouchareb.

Et d'ajouter que l'accélération du décollage économique de la région passe par la mobilisation et la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs concernés, tout en prenant en considération les mutations que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Il s'agit de mettre en œuvre la régionalisation avancée et contribuer l'opérationnalisation des Hautes orientations royales visant à élaborer un nouveau modèle de développement, permettant de réduire les disparités territoriales et sociales en adoptant des politiques publiques qui font de l'être humain leur vecteur et leur finalité absolue, a poursuivi Mme Bouchareb.

Cette réunion a été marquée par la signature de six conventions portant sur le relogement, la mise à niveau urbaine et la réhabilitation des tissus anciens.

Mme Bouchareb a, par la suite, visité, en compagnie de M. El Jamai et la délégation l'accompagnant, le nouveau siège de l'Agence urbaine d'Oujda, un bâtiment intelligent répondant aux critères d'efficacité énergétique et de durabilité, construit sur une superficie de 1.553 m2 pour un coût global de 22,2 MDH.

Ce nouveau siège a abrité, à cette occasion, une rencontre régionale avec l'écosystème de l'urbanisme et de la construction, durant laquelle la ministre a passé en revue le plan de décollage du secteur de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, visant à surmonter les difficultés liées à la pandémie du nouveau coronavirus.

Cette rencontre a été marquée par la signature de deux autres conventions pour le renforcement du partenariat dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme et pour l'encouragement des projets d'excellence sur les plans de l'architecture, de l'esthétique, de l'environnement et de l'innovation.

A noter que les huit conventions signées lundi totalisent un coût de 453,5 MDH, dont plus de 201 MDH apportés par le ministère de tutelle, et portent sur des programmes visant l'amélioration des conditions de vie de plus de 33.000 familles.

Mme Bouchareb et la délégation l'accompagnant ont aussi visité le site concerné par le programme de mise à niveau intégrée des bords d'Oued Jelti, Oued Nachef et Oued Isly dans la ville d'Oujda, qui fait l'objet de l'une des conventions signées lundi.

Ce projet vise notamment l'aménagement des bords de ces oueds, la création d'espaces verts, de places publiques et de terrains de sport et de loisirs et le renforcement de l'éclairage public et de la signalisation.