Algérie: CNESE - Evaluation dans six mois des ateliers du Forum de l'économie culturelle

Alger — Le chef de division Capital humain au Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Debbi Ali a indiqué, lundi à Alger, que "l'évaluation des ateliers du Forum de l'économie culturelle se fera dans six mois".

Intervenant lors d'une conférence de presse dans le cadre des travaux du Forum de l'économie culturelle au Centre international des conférences (CIC) Abdelatif Rahal sur "les mécanismes de coordination intersectorielle", M. Debbi a précisé que ce Forum tenu sous la supervision du CNESE, "se veut une réunion de coordination entre le ministère de la Culture et des Arts et plus de 20 autres secteurs ainsi que des acteurs culturels".

Soulignant que ce forum intervenait à l'issue de plusieurs réunions bilatérales conjointes entre le ministère de la Culture et les autres secteurs et le ministère avec le patronat, le même intervenant a tenu à préciser que l'objectif de sa tenue était d'"examiner les obstacles existants et les propositions à mettre en oeuvre pour déboucher sur des solutions opérationnelles à même de relancer l'économie culturelle".

Il a rappelé que l'idée de ce forum remonte au mois d'octobre 2020 dans le cadre "du programme du ministère de la Culture et des Arts sur l'économie culturelle conformément aux instructions du Président de la République à ce sujet".

La rencontre avait été marquée par l'intervention de plusieurs représentants des ministères (affaires étrangères, finances, communication, commerce, tourisme et formation professionnelle), où ils ont fait la lumière sur "l'état de la coordination actuelle" entre leurs secteurs et le ministère de la Culture.

Ils ont appelé à accorder des facilitations fiscales aux acteurs culturels et à permettre aux artistes d'exposer et de vendre leurs produits à l'étranger.

Organisés pendant trois jours par le ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec le CNESE, les travaux du Forum de l'économie culturelle ont été clôturés aujourd'hui.