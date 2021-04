Algérie: Le pays a accordé une attention particulière aux enfants pour les protéger du covid

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a déclaré, lundi, que l'Algérie avait accordé une attention particulière aux enfants pour les protéger de la propagation du coronavirus (Covid-19) tout au long de l'année 2020, a indiqué un communiqué du ministère.

Différentes catégories de la société ayant été touchées suite à la propagation de la pandémie en 2020, y compris les enfants, des dispositions et des mesures préventives ont été prises pour protéger les individus, à travers le respect des protocoles approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la mobilisation de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour réduire les effets de la propagation du virus, a précisé la ministre qui a pris part aux travaux du 5e congrès arabe de haut niveau des droits de l'enfant sur "les mécanismes de prise en charge de l'enfance dans la région arabe à l'ombre de la propagation du coronavirus".

L'Etat a accordé "une attention particulière" à la catégorie des enfants, en coordination avec les départements ministériels et organismes officiels chargés de l'enfance, qui consiste à prendre toutes les dispositions et à assurer toutes les voies à même de contribuer à la protection des enfants de cette pandémie, de manière à leur permettre de poursuivre normalement leur vie sociale et leur cursus scolaire.

Les cours suspendus dans les établissements éducatifs, tous cycles confondus, y compris dans les écoles d'enseignement spécialisées ont été remplacés par un système d'enseignement numérique via Internet, des programmes de la télévision nationale outre la traduction instantanée des cours en langage des signes destinés aux élèves souffrant d'un handicap auditif, a-t-elle indiqué, ajoutant que tous les établissements et centres placés sous tutelle du secteur de la Solidarité nationale destinés aux enfants ont bénéficié d'une opération de désinfection.

Et d'ajouter que le ministère concerné a donné de "fermes instructions" pour suspendre provisoirement les activités de tous les établissements d'accueil de la petite enfance dont le nombre est de 2.398, avant leur reprise graduelle avec seulement 50% de leur capacité, précise la même source, rappelant l'installation d'une cellule de suivi et de vigilance au niveau central pour veiller au suivi minutieux de tous les développements locaux concernant les catégories prises en charge par le secteur notamment les enfants en sus de l'organisation de plusieurs caravanes de solidarité en faveur des familles défavorisées.

Selon la ministre, les enfants de l'Algérie ont bénéficié durant le confinement d'une large série de programmes culturels et scientifiques élaborés spécialement pour occuper leur temps libre en plus de plusieurs compétitions virtuelles et télévisées outre la mise à leur disposition d'un numéro vert pour signaler tout éventuelle violation.

A ce propos, Mme. Krikou a affirmé que ces dispositions prises en pleine propagation du nouveau coronavirus avaient pour objectif d'avantager l'intérêt suprême du pays.

Concernant l'action arabe commune, la même responsable a indiqué que la pandémie avait été une "précieuse" occasion en vue de renforcer la stratégie de numérisation des services en adoptant des techniques numériques modernes pour remédier aux lacunes générées par la pandémie.